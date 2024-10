Miami.— La pesadilla provocada por el huracán Helene en el sureste de Estados Unidos, principalmente en Florida, Georgia y las Carolinas, no termina. Con vientos que alcanzaron los 225 kilómetros por hora, Helene fue un huracán de categoría 4 que dejó un rastro de destrucción a su paso. Más de 116 personas perdieron la vida y más de 600 permanecen desaparecidas, mientras las operaciones de rescate continúan.

Las inundaciones masivas y los daños estructurales han devastado carreteras, viviendas y hospitales, dejando a millones de personas sin electricidad ni acceso a agua potable. La tormenta no sólo destrozó infraestructuras esenciales, sino que también ha creado una crisis humanitaria en la región, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables, como las áreas rurales y de bajos ingresos.

La región del Big Bend en Florida, que ya había sido golpeada por el huracán Idalia en 2023, ha vuelto a ser devastada por Helene.

Los testimonios dan cuenta de la tragedia. “NECESITO TU AYUDA: Me mudé a Carolina del Norte hace nueve años porque me enamoré de las montañas de los Apalaches. Es uno de los lugares más bellos y mágicos de la tierra con algunas de las mejores personas que conozco. El huracán Helene ha devastado esta área. Estoy hablando de daño nivel Katrina. La gente está varada sin electricidad y sin salida. Las carreteras están dañadas. No pido mucho a mis amigos, pero les pido que echen un vistazo a esta publicación compartida y donen para ayudar a estas personas a sobrevivir. Puede pasar una semana o más antes de que alguien llegue a algunos de ellos y necesitarán básicos como agua y comida. Te estoy pidiendo que elijas un enlace, agregues una donación y presiona enviar. Tengo un amigo afectado por esta tormenta y me gustaría poder hacer más... Pero pensé que esto era un comienzo. Sé que en mi corazón mi grupo de Facebook se reunirá. Una vez que dones. Deja un cartel de paz abajo para agradecerte por ayudarme”, escribió Mónica Steinholf en sus redes.

Héctor Ramírez, un residente de Valdosta, Georgia, contó a EL UNIVERSAL lo difícil que ha sido para su familia, especialmente por la rapidez con la que ocurrió todo. “Estábamos verdaderamente aterrados. Todo pasó demasiado rápido y entre el miedo y la situación tan complicada, no pudimos salvar muchas de nuestras pertenencias”, comentó. Su familia, como muchas otras, ha encontrado refugio en albergues temporales, mientras esperan la llegada de ayuda estatal y federal.

Kara Acosta escribió en Facebook desesperada que “el huracán Helene golpeó fuerte a Carolina del Sur y nuestro pequeño pueblo estaba en el ojo de ella... Han pasado 3 días sin energía y nuestra comunidad se ha unido para ayudarse mutuamente... Vecinos y amigos se han convertido en familia durante este desastre natural... Para toda mi familia y amigos fuera del estado, estamos bien, sin electricidad y tratamos de obtener lo esencial como podemos”.

José Velázquez, residente de Lake City, Florida, quien compartió con este diario su angustia tras el paso del huracán, describió cómo él y su familia perdieron su hogar luego de que un árbol cayera sobre el techo de su casa. “Ha sido muy triste y teníamos mucho miedo. Ahora tenemos que ver con las autoridades qué podemos rescatar y si podemos salvar lo que queda de la casa; pero vamos a necesitar ayuda económica —del gobierno—”. Velázquez y su familia están ahora refugiados en un centro comunitario local, con la esperanza de recibir pronto asistencia del gobierno y organizaciones de ayuda... Sólo esperamos que la ayuda llegue pronto”.

Justo en Valdosta, Georgia, el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump se quejó de que “el gobierno federal no está respondiendo” a la emergencia y prometió llevar “mucho material de ayuda, incluido combustible, equipamiento, agua y otras cosas”.

El presidente Joe Biden viajará a Carolina del Norte el miércoles.

Contrario a lo que dice Trump, se ha desplegado una cantidad masiva de recursos. En Florida, más de 4 mil 100 miembros de la Guardia Nacional han sido movilizados, mientras que en Georgia, otros 900 efectivos están participando en la limpieza de carreteras y apoyo a las autoridades locales. En total, se han utilizado 13 helicópteros y equipos de rescate especializados para salvar más de 150 personas y numerosos animales atrapados en áreas inundadas.