Bogotá.- No hay evidencia alguna que demuestre que empresas chinas traficaron fentanilo a México "disfrazado" de insumos contra el Covid-19 con la complicidad del gobierno mexicano, pese a que así lo aseguran usuarios de redes sociales que se basan en fuentes que nunca publicaron esa afirmación.

EFE Verifica recibió una consulta a través de su canal de WhatsApp (+34 648434618) sobre una publicación de Twitter que señala: "Veinte empresas chinas, entre ellas un laboratorio en Wuhan que fabrica vacunas contra la Covid-19, son ligadas al Cártel de Sinaloa, al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de la red de tráfico de fentanilo más grande del mundo".

El mensaje, que se comparte en varios tuits consecutivos, agrega: "Ya se los había dicho, durante la pandemia, se llevó a cabo el tráfico más grande de drogas a nivel global disfrazado de ayuda humanitaria (...)".

Este mismo contenido también se replica en cuentas de Facebook.

HECHOS: Ninguna fuente fiable ha publicado estas afirmaciones; además, una consultora de Pekín que hace el seguimiento de las vacunas fabricadas en China afirma que desde Wuhan no se han exportado dosis anticovid. Por su parte, investigadores consultados tampoco tienen registro de estos hechos y el Insabi rechaza las acusaciones.

Sin pruebas para afirmarlo

El hilo de Twitter cita como fuente a tres páginas web: "Sin Línea, Polemón y SDP". Sin embargo, un rastreo con palabras claves en estos portales demuestra que nunca reseñaron nada sobre esta presunta trama corrupta.

EFE Verifica también contactó a la organización InSight Crime, que investiga el crimen organizado en América y que ha escrito en varias oportunidad sobre el fentanilo en México.

"No tengo conocimiento sobre esos mensajes y no he podido encontrar alguna fuente que pueda constatar su veracidad", dice una de sus investigadoras locales consultada por el contenido que se comparte en redes.

Del mismo modo, Javier Oliva, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas de seguridad, insiste en que no tiene "ninguna confirmación" sobre estas acusaciones y considera que es una "insensatez" involucrar a la Secretaría Nacional de Defensa en algo así.

"En México de eso no ha salido nada, ni un renglón", añade.

Oliva menciona que como investigador monitorea el tema del narcotráfico a diario y esto "ni siquiera lo había escuchado".

Desde Wuhan no se exportan vacunas

Por otro lado, EFE Verifica se comunicó con la consultora Brigde, con sede en Pekín, que se encarga de hacer seguimiento a la distribución de vacunas chinas en todo el mundo.

"Cuatro compañías chinas han exportado vacunas contra el Covid-19", explica una fuente de la empresa.

Se trata de Sinovac Biotech (Pekín), Sinopharm (Pekín), CanSino Biologics (Tianjín) y Anhui Zhifei Longcom (Hefei).

De acuerdo a la consultora, es normal que los laboratorios tengan sus oficinas centrales en una ciudad en particular, pero que también fabriquen vacunas en otras instalaciones. Cuando esto ocurre, "es necesaria otra ronda de aprobaciones", aclara.

En el caso de Sinopharm, esclarece la empresa, existen varios centros de producción, incluido uno en Wuhan, "pero parece que solo las vacunas producidas por su subsidiara, el Instituto de Productos Biológicos de Pekín, ha hecho envíos al extranjero".

El INSABI niega la veracidad de los mensajes

Una fuente del Insabi rechazó las afirmaciones que se comparten en redes sociales.

"Es falso", sentencia la fuente interrogada por EFE Verifica, sin aportar más detalles.

Hasta el momento de publicar esta nota la Sedena no había respondido a la solicitud de comentarios.

La relación de China y el fentanilo

La carteles mexicanos producen el fentanilo ilícito que llega a Estados Unidos con materia prima proveniente de China y en menor medida de la India, como ya lo ha denunciado la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) en varias oportunidades.

Incluso el Gobierno chino tuvo que regular en 2019 las sustancias relacionadas con esta droga, tal y como lo demuestra una entrada publicada en el portal de la embajada china en Reino Unido.

Estados Unidos también ha sancionado a empresas e individuos chinos por traficar precursores químicos del fentanilo y en marzo pidió al país más control para frenar fabricación ilegal de este narcótico.

¿Cómo llegan a México los químicos de China?

El investigador Javier Oliva comenta que lo más usual es que los químicos de China lleguen a México ocultos en mercancías legales.

"Empaquetados y envueltos en otros objetos. En cualquier cosa. No tiene que ser un kilo, puede ser gramaje de cien, ciento cincuenta", expone.

El experto se refiere al fentanilo como una sustancia muy difícil de rastrear.

"Tú puedes meter un kilo de fentanilo dentro de un muñeco de peluche y, ¿cómo lo detectas?, es sintético. No es lo mismo es clorhidrato de la cocaína o el olor de la marihuana, que pueden detectar los perros, por ejemplo", argumenta.

Más fácil traficar fentanilo que heroína

El investigador comparte un dato más: el mayor contrabando de fentanilo lo hacen ciudadanos estadounidenses a su país.

Es una cifra que la respaldan datos oficiales estadounidenses, pues la nación contabilizó en 2021 que del total de condenados por tráfico de fentanilo, 86.2% tenía ciudadanía.

Según un artículo de 2022 del Instituto Catón, que investiga las políticas públicas de Estados Unidos, 90% de las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos ocurren en puntos de cruce legales o en los puntos de control del interior de los vehículos.

Este mismo escrito asegura que los cierres de puertos durante la pandemia sí hicieron que aumentara el tráfico de fentanilo, pero no se establece ninguna relación entre la distribución de los insumos Covid y el contrabando.

En conclusión, nada prueba que empresas chinas hayan traficado fentanilo a México disimulado como ayuda humanitaria durante la pandemia. Las fuentes que se presentan nunca publicaron esas afirmaciones, desde Wuhan tampoco se han exportado vacunas y el Insabi niega esas acusaciones.



