Para el 7 de septiembre de este año, Laura Fernandes Costa, de 31 años, y Matheus Turchete, de 27, habían programado su boda en Belo Horizonte, Brasil. El matrimonio ya no se podrá realizar porque la mujer se sometió a una cirugía para lucir más delgada en las nupcias y falleció hace unos días.

Medios brasileños informaron que a la mujer, quien era ingeniera, le pusieron un balón gástrico con el objetivo de que perdiera peso ante de la ceremonia. Ese dispositivo se introduce en el interior del estómago para ocupar espacio y hacer que el paciente coma menos, lo cual facilita la pérdida de peso.

Tras la muerte de la mujer, el 7 de mayo pasado, su familia decidió denunciar a la clínica donde la operaron por "negligencia médica".

Lee también Pareja intentó abandonar a un niño de 8 años en dos lugares diferentes en Brasil

"Hubo fallas en el posoperatorio"

La familia de la ingeniera asevera que ella no tuvo un buen seguimiento durante el posoperatorio después de la cirugía, que se realizó a finales de abril pasado.

"La clínica no sólo pudo haberle brindado un mejor apoyo, sino también evitarlo. Los especialistas dijeron que ella no podría haberse sometido a este procedimiento, debido a su Índice de Masa Corporal (IMC), que no respaldaba esta cirugía. Pesaba 70 kilos ", afirmó el prometido de la víctima.

Los parientes de la mujer aseguran que al día siguiente de la cirugía, ella comenzó a vomitar sangre.

Al sentirse muy mal, la propia paciente, el 30 de abril pasado, le solicitó al médico que retirara inmediatamente el balón gástrico. Sin embargo, según su familia, solamente hasta el 2 de mayo la remitieron a otra clínica, en Savassi, región centro-sur de la capital de Minas Gerais.

Pero el 6 de mayo, los síntomas se exacerbaron y Laura debió ser trasladada por el Servicio Móvil de Atención de Emergencia (Samu) al Hospital Nossa Senhora de Lourdes, en Nova Lima.

Los médicos descubrieron una perforación en el estómago. A pesar de que la ingeniera fue preparada para una cirugía, no resistió debido a una septicemia (una infección generalizada). Su cuerpo estaba lleno de heces. El 7 de mayo falleció.





*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc