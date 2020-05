Mujer discrimina a latinos en EU por "escuchar música en español"

Washington.- “Aquí hablamos en inglés” y “no tenemos que escuchar música en español”, insistía una mujer de Wisconsin que hace unos días acosó a un grupo de puertorriqueños de ese estado.

El incidente se volvió viral en las redes sociales. “Estábamos pasando un lindo día”, narró Ramón Luis Cancel a El Nuevo Día de Puerto Rico, residente de la localidad de Wisconsin Dells, en una entrevista telefónica.

Cancel es uno de las decenas de miles de puertorriqueños que emigró de Puerto Rico después de la catástrofe provocada por el huracán María.

La empresa hotelera para la cual trabajaba en la isla le ofreció hospedaje y trabajo temporal en Wisconsin Dells, conocidas por sus atracciones turísticas y a menos de dos horas de Milwaukee.

A causa de la pandemia del coronavirus, estuvo sin trabajar desde el 17 de marzo hasta el pasado domingo. Pero, antes de reincorporarse al hotel, Cancel aprovechó el pasado 20 de mayo la mejor temperatura desde el verano de 2019 para irse a la playa con sus amigos Carlos Yamil González, Héctor Matos y Vanesa León.

El Lago Delton, a seis minutos de su localidad y que para sus vecinos es la "playa" más cercana, estaba repleta de personas, muchos de ellos latinoamericanos.

La tarde iba felizmente hasta que una mujer estadounidense, que dijo haber estado pescando, se acercó a hostigarles simplemente porque no toleraba escuchar la música en español, que resonaba por el área. “Vino donde nosotros porque éramos (entre los distintos grupos de latinos) los que estábamos más cerca”, dijo Cancel.

La mujer hizo expresiones de odio. "Los republicanos que amamos al señor Donald Trump no queremos escuchar esta mierda…No es música estadounidense. Esto es Estados Unidos… y se habla en inglés”, entre otras cosas.

Cancel comenzó a grabar como un minuto después de que la mujer comenzó a acosarlos.

"En EU hablamos inglés", dice la mujer, quién aparentemente se llama Karen. "¿Quién dice, quién dice?", le cuestiona Cancel en el video. "Los republicanos que amamos a Donald Trump no queremos escuchar esta mierda mientras tratamos de pescar", señala la mujer, a lo que Cancel pregunta, "¿está ebria?".

Los boricuas de Wisconsin que fueron víctimas del incidente reciente desconocen quien era la mujer y no han pensado en presentarle cargos. Cancel sostuvo que pese a la desagradable experiencia solo recibieron solidaridad de otras personas que estaban en el parque y sus compañeros de trabajo

Cancel afirmó que el acoso por razones étnicas “uno lo ve en internet, en las noticias y piensa que a uno no le va tocar, pues uno no puede creer que exista gente así, tan racista”.



‘F*ck this music. It sucks. You’re in America.’ — This Trump supporter berated a Latinx family for playing music while barbecuing in a park pic.twitter.com/V4Sn7aFVaT

— NowThis (@nowthisnews) May 29, 2020