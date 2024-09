Nueva York.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró que la muerte del líder del grupo chií Hezbolá, Hasan Nasralá, en un bombardeo isaelí es "una medida de justicia para sus muchas víctimas, incluyendo miles de civiles estadounidenses, israelíes y libaneses".

"Hasan Nasralá y el grupo terrorista que lideraba, Hezbolá, fueron responsables de matar a cientos de estadounidenses durante un reino de terror de unas cuatro décadas", dijo el mandatario en un comunicado de la Casa Blanca, en el que reiteró el derecho de Israel a la autodefensa.

El bombardeo que mató a Nasralá ayer "tuvo lugar en el contexto amplio del conflicto que empezó con la masacre de Hamas el 7 de octubre de 2023. Nasralá, el día siguiente, tomó la decisión fatídica de unir manos con Hamás y abrir lo que llamó un 'frente norte' contra Israel", indicó Biden.

Este sábado, grupo chií libanés Hezbolá confirmó la muerte de su secretario general, Hassan Nasralá, de quien indicó en un comunicado "se unió a sus grandes e inmortales mártires, cuyo viaje dirigió durante casi treinta años conduciéndoles de victoria en victoria".

Israel abate a Hasan Nasralá, líder de Hezbolá. Foto: AFP

Estados Unidos ordena a diplomáticos salir de Líbano

En tanto, el Departamento de Estado estadounidense ordenó a determinados empleados y a sus familiares que abandonen Líbano ante la amenaza de agravamiento del conflicto tras la muerte de Nasralá.

La salida ordenada del personal no urgente no es una evacuación de toda la embajada, pero refleja el aumento de la volatilidad en el país y en su capital, Beirut.

"El 28 de septiembre, el Departamento de Estado ordenó la salida de los EFM no empleados de la misión y autorizó la salida de los EFM empleados de la misión (familiares elegibles) y los empleados no esenciales USDH (US direct hire) debido a la volátil e impredecible situación de seguridad en Beirut", dijo el Departamento de Estado en un aviso de viaje actualizado.

"El personal de la Embajada de Estados Unidos en Beirut está restringido de viajes personales sin permiso previo", dijo, señalando que las restricciones de viaje adicionales podrían ser impuestas "con poco o ningún aviso debido al aumento de los problemas de seguridad o amenazas".









