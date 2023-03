Muere a los 128 años, Johanna Mazibuko la sudafricana más longeva del mundo

Johanna Mazibuko, una mujer sudafricana considerada una de las más longevas del mundo murió a los 128 años por un derrame cerebral, el pasado 3 de marzo después de haber vivido tres siglos.

De acuerdo con el Daily Mail, Mazibuko quien es madre de 7 hijos habría cumplido 129 años en mayo. "Estoy sorprendida de por qué todavía estoy aquí después de tantos años". ¿Por qué sigo aquí? La gente a mi alrededor ha estado muriendo. '¿Cuándo voy a morir? ¿Cuál es el punto de estar vivo? El mundo me ha cansado porque estoy sentada aquí sin hacer nada”, indicó en una declaración en su último cumpleaños.

Mazibuko, nacida el 11 de mayo de 1894 creció en una finca de maíz entre sus 12 hermanos los cuales 2 aún siguen con vida; sin embargo, creció sin saber leer ni escribir.

“Vivíamos muy bien en las granjas no había problemas. No recuerdo bien mi infancia, pero sí recuerdo una plaga de langostas. Había algunos que podíamos atrapar y comer. Era como si estuvieras comiendo carne. Los freímos y nos los comemos solos”, comentó.

Sus allegados dijeron que Mazibuko creció saludablemente consumiendo leche fresca y espinacas silvestres, en sus últimos años se adaptó a la comida moderna aunque todavía extrañaba los sabores de su infancia.

Lee también: Fallece la potosina María Concepción, considerada la mujer más longeva del mundo

Mujer más longeva de sudáfrica sobrevivió a Guerras Mundiales y dos pandemias

Mazibuko contrajo matrimonio con Stawana Mazibuko, un viudo con el que tuvo a sus siete hijos y más de 50 nietos y bisnietos, “él se aseguró de que no me faltara nada”.

La mujer que sobrevivió a Guerras Mundiales, así como a dos pandemias, vivió el reinado de la reina Victoria en Gran Bretaña y la primera revolución rusa.

Su cuidadora y nuera, Thandiwe Wesinyana indicó que el pasado 14 de febrero Masibuko habría sido llevada al hospital para tratar un derrame cerebral; no obstante, murió en su casa días después de haber sido atendida por los médicos.

“Nos encantaba orar juntos y pasamos la mayor parte de nuestros días bebiendo té y hablando. Ya no sé con quién me voy a divertir”, recordó Thandiwe luego del fallecimiento de Mazibuko. “Se me ha abierto una herida, me duele el corazón y estoy hecho añicos. La comunidad está entristecida. Todos hemos perdido una madre”.

Lee también: VIDEO: Mazatlán obtiene Récord Guinness por el cóctel de camarón más grande del mundo

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vare/mcc