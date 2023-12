Miami.- Juanita Castro, una hermana menor del fallecido líder cubano Fidel Castro y quien estuvo exiliada desde la década de 1960, murió este lunes en un hospital de Miami a los 90 años, informó la periodista María Antonieta Collins, coautora de sus memorias.

"Hoy se nos adelantó en el camino de la vida y la muerte Juanita Castro, mujer excepcional, luchadora incansable por la causa de su Cuba que tanto amó", publicó Collins en su cuenta de Instagram.

Juanita Castro fue muy crítica del régimen liderado por sus hermanos Fidel Castro (1926-2016) primero, y luego por Raúl, de 92 años, y mostró siempre sus diferencias políticas con el gobierno de La Habana.

Collins fue la autora de las memorias de la hermana de los Castro, quien dejó Cuba en 1964 tras romper con ellos.

La periodista, que no detalló las causas del fallecimiento, pidió, en nombre de su hermana Emma y su familia, "privacidad en este momento tan doloroso". Según el medio de comunicación Univision, Juanita falleció de causas naturales en un hospital de Miami.

"No habrá entrevistas y de acuerdo a su voluntad su funeral será privado. Les rogamos sus oraciones por el eterno descanso de su alma", indicó Collins

Pocos años después del triunfo de la revolución cubana, Juanita Castro salió de la isla rumbo a México y, unos meses más tarde, se exilió en Estados Unidos, cuya ciudadanía obtuvo en 1984.

En el sur de Florida desarrolló una vida como empresaria y por años fue activista en contra del régimen de los Castro.

Hace año dijo, desde su exilio en Miami, que durante décadas se enfrentó al sistema cubano y también a quienes "en el exilio injustamente no perdonaron" que sus apellidos fueran Castro Ruz y la "atacaron despiadadamente".

"Sin duda, he sufrido más que el resto del exilio porque en ningún lado del estrecho de Florida me dan tregua y pocos son los que comprenden la paradoja de mi vida", escribió. "Para los de Cuba soy una desertora porque me marché y denuncié al régimen instaurado. Para muchos en Miami soy persona 'non grata' por ser la hermana de Fidel y Raúl", contó Juanita en las memorias, tituladas: Fidel y Raúl, mis hermanos, la historia secreta.

Ella mostró en todo momento sus diferencias políticas con el régimen de La Habana y, si bien en 2016 lamentó la muerte de Fidel Castro, dijo que no pensaba acudir a los funerales.

Entonces, en una entrevista con la cadena hispana Univisión, dijo que ellos dos habían estado "separados por razones políticas por muchos años", pero que los sentimientos y los lazos familiares se habían mantenido "con mucho dolor" de su parte.

Según una reseña biográfica del canal Telemundo, la cuarta de los hermanos Castro Ruz nació el 6 de mayo de 1933. Estudió la carrera comercial en el colegio de monjas Las Ursulinas en La Habana y volvió a su pueblo natal en Birán, actual provincia de Holguín, donde abrió el Cine Juanita.

Apoyó la Revolución contra Fulgencio Batista y el triunfo de la rebelión, pero pronto comenzaron su primeros desacuerdos con su hermano Fidel, a raíz del inicio de la persecución política de aquellos que no comulgaban con la ideología del régimen comunista.

Los contactos de Juanita Castro con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) comenzaron en junio de 1961, durante un viaje a México a visitar a su hermana Emma. Luego adquirió un apartamento en La Habana donde escondió a perseguidos políticos, también ayudó a monjas que fueron expulsadas de la isla, recogió Telemundo.

Tras integrarse al grupo opositor Acción Católica Cubana, en 1964, Raúl Castro le mostró un expediente que contenía todas sus actividades conspirativas y decidió refugiarse en México, según cuenta en sus memorias.

Ya exiliada en Miami abrió una farmacia en 1973 que mantuvo hasta diciembre de 2006, cuando vendió su negocio a la cadena minorista CVS.

Estos últimos años los vivió alejada de los focos mediáticos en su casa del barrio residencial de Coral Gables, en el sur de Florida.

El padre de Fidel Castro, Ángel Castro Argiz, tuvo siete hijos con Lina Ruz: Angelita (1923), Ramón (1924), Fidel (1926), Raúl (1931), Juanita (1933), Emma (1935, que al parecer reside en México) y Agustina (1938).





