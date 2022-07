México usará los mil 500 mdd prometidos en equipo para revisión y procesamiento de migrantes

Los mil 500 millones de dólares que México se comprometió a invertir en infraestructuras fronterizas entre 2022 y 2023 se usarán para equipo que permita revisar y procesar a migrantes, revelaron medios estadounidenses.

Durante la reunión de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, el mexicano se comprometió, de acuerdo con el comunicado conjunto, a invertir esos mil 500 millones de dólares en infraestructuras fronterizas.

“Unas fronteras más resistentes, más eficientes y más seguras mejorarán nuestro comercio compartido. Estamos comprometidos como nunca antes a completar un esfuerzo conjunto de modernización de la infraestructura fronteriza entre Estados Unidos y México de varios años de duración para proyectos a lo largo de los 3 mil 200 kilómetros de frontera”, indica el comunicado, que alude a la Ley Bipartidista de Infraestructuras de Biden que incluye 3 mil 400 millones de dólares para 26 grandes proyectos de construcción y modernización en los puertos de entrada terrestres de la frontera norte y sur.

“Estos proyectos de modernización de los puertos terrestres crearán puestos de trabajo locales bien remunerados, reforzarán la seguridad y harán que la economía sea más resistente a los desafíos de la cadena de suministro, al tiempo que servirán como modelos de sostenibilidad e innovación”.

Sin embargo, no da más detalles sobre en qué se destinará la inversión mexicana.

En cambio, una fuente de la Casa Blanca reveló más detalles a NBC News, el diario The New York Times y la agencia Associated Press.



Los recursos se usarán para proyectos de construcción a lo largo de la frontera que permitan reforzar la capacidad de Estados Unidos de revisar y procesar a los migrantes, dijo NBC News.

México, indicó la cadena de televisión, acordó pagar una serie de proyectos a través de un esfuerzo conjunto de varios años a lo largo de las fronteras de los países, incluyendo la “modernización” de los puertos de entrada y la mejora de los procesos de revisión de los inmigrantes que tratan de cruzar de México a Estados Unidos. Según el funcionario, el proyecto no incluye la construcción de ningún tipo de muro o barrera fronteriza.

La idea es mejorar la velocidad y la seguridad de los controles fronterizos, no necesariamente disuadir a los inmigrantes de cruzar, dijo el funcionario.

El Times, que citó a una fuente enterada del asunto, señaló que los fondos se utilizarán para mejorar la tecnología en el lado mexicano de la frontera que puede detectar el tráfico de personas.

La agencia AP dijo que los recursos se destinarán a mejorar la tecnología fronteriza “inteligente”.

Vía Twitter, Abdullah Hasan, secretario de prensa asistente de la Casa Blanca, dijo que el expresidente Donald Trump, “en sus cuatro años, no pudo terminar un muro fronterizo, mucho menos lograr que México lo pague. El presidente Biden acaba de conseguir que México acepte pagar mil 500 millones de dólares para mejorar el procesamiento y la seguridad de la frontera a través de soluciones inteligentes y probadas de gestión fronteriza”.

