México cuenta con una ventana de oportunidad de al menos dos años para generar las condiciones de seguridad e infraestructura y aprovechar las inversiones que pueden llegar al país a través del fenómeno de relocalización de empresas, mejor conocido como nearshoring, dijo la firma legal Hogan Lovells.

En conferencia de prensa por 75 años de sus operaciones en México, el despacho especializado en inversión extranjera resaltó que el escenario actual tiene el potencial de compararse con el llamado “milagro mexicano” después de la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, la inseguridad, falta de energía y cambios jurídicos pueden impedir que se aproveche una importante llegada de inversiones al país.

“Si no se fortalece la seguridad jurídica, física y energía de fuentes renovables no se podrá aprovechar. No vemos que las políticas públicas actuales generen estas condiciones”, dijo el socio de Hogan Lovells, Juan Francisco Torres-Landa.

Destacan potencial del sur para atraer inversiones

Para la firma, el nearshoring puede atraer a empresas con cadenas de valor más atractivas que pueden generar mejores condiciones laborales y salariales y dejar de lado procesos solamente enfocados en ensamble de partes.

En ese sentido, dijo que de cara al proceso electoral de 2024 y con la nueva administración, en México se tiene que velar por contar con mejores condiciones para la inversión.

En opinión de la socia de la firma, Mary Carmen Fuentes, uno de los factores que pueden inhibir la llegada de empresas a México es la incertidumbre por cambios legales en materia laboral, lo cual podría representar una mayor carga a futuras plantas que se instalen en el país.

La firma legal resaltó que si bien toda la atención del nearshoring se ha centrado en el norte del país, hacia el sur resalta el crecimiento y desarrollo de nuevos parques industriales en Mérida, Yucatán, lo que podría detonar, si se tienen las mejores condiciones, un buena zona para detonar la inversión.

