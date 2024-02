Washington.— Guatemala anunció ayer que acogerá en abril una cumbre regional sobre migración, durante una reunión en Washing- ton con Estados Unidos y México, en la que se decidió apoyar a las poblaciones marginales y crear un grupo de trabajo para mejorar la seguridad en las fronteras.

La migración irregular es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses a pocos meses de las presidenciales de noviembre.

“Estamos aquí para redoblar la colaboración que tenemos para lidiar con los flujos migratorios. Estamos viviendo un momento histórico porque hay más desplazamientos de personas que en cualquier otro momento de nuestra historia”, dijo Antony Blinken, secretario estadounidense de Estado, al iniciar la reunión trilateral.

El gobierno de Biden permanece en contacto regular con su vecino del sur y está convencido de que la llegada al poder del presidente progresista guatemalteco Bernardo Arévalo le será de gran ayuda.

En la reunión se revisaron temas relacionados con causas estructurales y desarrollo, la aplicación de las leyes fronterizas, las vías de movilidad laboral y la migración ordenada, humana y regular en la región. Coincidieron en la urgencia de abordar las causas estructurales de la migración irregular y el desplazamiento. Señalaron además la importancia de promover inversiones en Guatemala que desarrollen infraestructura y amplíen el acceso a salud, educación, electrificación y vivienda.

También hicieron hincapié en la necesidad de fomentar la productividad económica, impulsar las cadenas de suministro entre los tres países y crear empleos en la región. México, EU y Guatemala se comprometieron a ampliar el acceso a las vías de movilidad laboral como una respuesta estratégica a los desafíos migratorios en la región.

“Los tres países enfatizaron la importancia de defender los derechos humanos y estándares de protección internacionales, asegurando la dignidad y el bienestar de los migrantes y refugiados, y manteniendo la cooperación consular como un medio para defender los derechos laborales”, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

También discutieron esfuerzos para combatir la trata de personas y la importancia de los programas para prevenir este delito. Hicieron el compromiso de fortalecer los esfuerzos conjuntos en materia de aplicación de la ley, incluyendo el mejoramiento del intercambio de información, con investigación y persecución de las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

La negociación también se enfocó en la necesidad de incrementar esfuerzos de coordinación conjunta en materia de gestión y aplicación de las normas humanitarias en las fronteras, incluidas las fronteras entre Estados Unidos y México, y entre México y Guatemala.

Los tres países hablaron de “la necesidad” de “coordinar mejor la contención en las fronteras de una manera digna y humanitaria”, afirmó Blas Núñez-Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Interior (DHS), en rueda de prensa.

Para lograrlo se comprometieron a establecer un grupo de trabajo trilateral “de carácter operativo”.

Mientras, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con no asistir a la Cumbre de Líderes de América del Norte en abril en Canadá, si no hay un trato respetuoso de los gobiernos de EU y Canadá. “Me gustaría que conocieran la campaña de AMLO presidente de narco, ellos tienen la forma de saber cómo se arman esas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país, porque eso es inmoral”, dijo. Con información de Eduardo Dina, Alberto Morales y Pedro Villa y Caña