Miami.— En la antesala de las elecciones presidenciales de México, programadas para el próximo 2 de junio, la diáspora mexicana se erige como un actor clave.

Con un millón 472 mil 230 mexicanos en el extranjero inscritos en el padrón electoral y 634 mil 985 confirmados en la Lista Nominal de Electores, la participación de esta comunidad no sólo refleja un compromiso cívico transnacional, sino también la posibilidad de influir significativamente en el resultado de las elecciones.

Este fenómeno no es menor, considerando que los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos, representan una fracción considerable de la población votante, cuya participación podría ser determinante en caso de una contienda electoral estrecha. La pregunta que se plantea no es sólo cuántos están dispuestos a votar, sino cómo sus preferencias políticas podrían inclinar la balanza en favor de uno u otro candidato.

Inseguridad y violencia, los temas

La preferencia partidista de los mexicanos en Estados Unidos, al igual que en México, está dividida y polarizada. Sin embargo, mucho tiene que ver la percepción sobre los problemas más inmediatos a atender por parte de quien gane las próximas elecciones presidenciales en México. La inseguridad y la violencia son una preocupación constante entre los votantes mexicanos con quienes EL UNIVERSAL tuvo contacto.

“Para mí, los principales problemas que tenemos o que está atravesando nuestro país en este momento son la inseguridad, la proliferación del crimen organizado, los feminicidios, secuestros, por mencionar algunos”, dice la médico cirujana y partera Marta Patricia Anguiano Medina, desde Los Ángeles California y originaria de Jalisco.

“Los problemas más grandes que tiene México son la corrupción y la inseguridad, definitivamente”, responde a su vez Aída Shalkow-Phillips, originaria de la Ciudad de México y quien reside en Miami, Florida.

Aniceto Polanco, originario del estado de Guerrero y quien vive hace más de 30 años en Los Ángeles, California, opina que “los problemas que tenemos en el estado de Guerrero son la violencia y la pobreza, pero más, lo que más acosa a los guerrerenses es la violencia”.

“Los problemas más grandes que veo actualmente en México, justamente es una falta de Estado de derecho, porque de ahí parte cómo se han estado violando, primeramente, la Constitución y las leyes, y no nada más en este gobierno, en gobiernos pasados. Se ha incrementado más o más bien mucho má, durante este último sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador”, dice Francisco Moreno, originario de Michoacán y quien vive en Los Ángeles, California.

“México tiene muchos problemas”, comenta Juan José Gutiérrez, también desde Los Ángeles, California: “Para mí, el proble ma más importante es el desempleo y el subempleo que continúa forzando a cientos de miles de mexicanos anualmente a que emigren por necesidad económica a Estados Unidos”, manifiesta a este diario Gutiérrez, originario de Tuxpan, Jalisco.

Mario Villa, residente también en Los Ángeles y originario de Jalisco, considera que “dentro de los problemas variados que tiene México, la violencia es uno de los que más atrasan al país, sobre todo, el narcotráfico”. La reducción de estos grupos criminales, considera, sería de gran ayuda para el país.

“Siento que en México hay un problema muy, muy fuerte ahora; bueno no ahora, desde hace tiempo y que este gobierno prometió resolver, que es la inseguridad; creo que es el problema más fuerte de México que hay ahora”, expresa David Alonso desde Miami, Florida, oriundo de Cholula, Puebla: “Este gobierno prometió arreglarlo, solventarlo y yo sinceramente no he visto abrazos sigo viendo balazos”.

La importancia de la movilización

Analistas políticos y académicos difieren sobre el impacto real de los votos del exterior, especialmente de la gran mayoría desde Estados Unidos. Algunos argumentan que, aunque numéricamente los votantes en el extranjero puedan representar una fracción pequeña del electorado total, su impacto simbólico y político es significativo.

La eficacia de las campañas para movilizar a los votantes en el extranjero es crucial. Las estrategias digitales y las redes sociales juegan un papel importante en este esfuerzo, según señalan expertos en comunicación política.

Los analistas también discuten cómo las experiencias de vida de los mexicanos en el extranjero pueden influir en sus preferencias políticas, potencialmente diferenciándolas de los votantes, hombres y mujeres, en México.

La hora de las mujeres

Del grupo al que este diario contactó, Marta Patricia, Aída, Francisco y David coinciden en que la mejor opción para resolver los problemas más apremiantes que aquejan al país es la coalición de oposición que propone a Xóchitl Gálvez como candidata presidencial, denominada Fuerza y Corazón por México y compuesta por los partidos PAN, PRI y PRD.

“Estoy muy orgullosa de que sea una mujer por primera vez en la historia de México, que nos represente a nivel nacional. Para mí, Xochitl es una persona muy capaz, me gusta que empodera a la mujer y que conoce a la comunidad más que nadie”, expresa Marta Patricia.

“Yo estaría feliz de que gane una mujer en México, no sólo porque las mujeres tenemos más sensibilidad, pero siento que mi México querido necesita un cambio urgentemente y creo que tener una presidenta mujer sería lo mejor”, indica Aída.

Francisco Moreno apoya también a la coalición Fuerza y Corazón por México, tras hacer una crítica a la llamada Cuarta Transformación: “ ¿Qué tiene de bueno la Cuarta Transformación?, [cuestiona]. En cuestión de las candidatas a la Presidencia de México que en este momento están de alguna manera, pues candidateándose, yo veo cierto peligro o demasiado peligro de que la doctora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, continúe como ella misma lo dice, poniendo el segundo piso a la Cuarta Transformación. Yo quisiera saber cuál es esa Cuarta Transformación de la que tanto hablan ellos”.

David Alonso comentó que le encantaría ver a una mujer como Xóchitl en la presidencia. “Todos sabemos que en México la mujer manda, el núcleo de la sociedad, la familia, todos sabemos que en la casa de cualquier mexicano, la mamá manda, así que me gustaría ver eso en el gobierno también”.

Aniceto, Juan José y Mario opinan que la llamada transformación debe continuar a través de la coalición que respalda a Sheinbaum Pardo para las elecciones presidenciales de este 2024 en México. Sigamos Haciendo Historia es la plataforma política compuesta por los partidos Morena, PVEM y PT.

“Me siento muy orgulloso que una mujer va a conducir a México porque, así como en mi hogar mi madre, que es una mujer, condujo las riendas de nuestro hogar y sacó buenos hijos, pues aquí está la muestra. Felicidades a la doctora que será nuestra próxima presidenta”, afirma Aniceto Polanco.

“Creemos que [el de Sheinbaum] es el mejor proyecto, ya que nos beneficia a todos y cada uno de los mexicanos, a ambos lados de la frontera”, añade.

Juan José Gutiérrez, quien lleva viviendo más de 40 años en Estados Unidos, se siente feliz de que una mujer llegue a la Presidencia de México: “Y también muy contento de ser parte de ese cambio, donde por primera vez en toda la historia política de la nación, una mujer va a ser la presidenta de México”. Desde su punto de vista, cualquier gobierno que asuma debe tener como prioridad el ofrecer “empleo” para todos los mexicanos y “el control de la violencia en México que tanto daño está haciendo”.

En ese sentido, cree que la mujer “idónea, la más preparada” para enfrentar esos desafíos “es la doctora Claudia Sheinbaum”. Para los mexicanos en Estados Unidos, explica, es “un gran aliento” pensar que llegue al poder en México “una mujer que se educó parte en Estados Unidos, una mujer científica, ordenada, organizada y comprometida con los mejores intereses del pueblo mexicano. Creo que ella va a manifestar una sensibilidad como nadie para enfrentar los graves problemas y los peligrosos retos” que encara México.

Mario Villa, para quien resolver el problema del narcotráfico tendría que ser prioritario para la próxima administración, confiesa que le da una gran alegría saber que su candidata podría convertirse en la primera presidenta: “Sheinbaum Pardo ha mostrado que tiene todas las buenas intenciones de ayudar a nuestro país”, argumenta.

“Me da un gran gusto saber que por primera vez en la historia de México una mujer pueda seguir las riendas del país, una señora que está bien preparada para tomar los mandos del país, bien educada, científica y ha mostrado a través de su experiencia política que ha dado buenos resultados”, indicó.

