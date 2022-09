“Mexicanos deben luchar por el fin de la impunidad”

San José. – El argentino Manuel Gonçalves Granada no conoce México, pero sí sabe de las penurias de decenas de miles familias mexicanas por la desaparición forzada de mujeres y hombres y por su ausencia sin explicación.

“Lo más doloroso es que las desapariciones hoy se siguen perpetrando. Y los mexicanos tienen que luchar por el fin de la impunidad por los desaparecidos en México”, dijo Manuel, nieto localizado luego de más de 21 años de angustia y zozobra familiar y ahora activista por la defensa de los derechos humanos.

“El primer gran paso es romper con la impunidad, que trae la reparación y la verdadera posibilidad de la no repetición”, aconsejó este sobreviviente de la política militar de desaparición forzada que se aplicó en Argentina de 1976 a 1983.

La represión en ese país activó un plan de adopciones ilegales que, en el caso de Manuel, lo separó para siempre de sus padres verdaderos—asesinados a balazos—y convirtió en nieto de paradero ignorado de 1976 a 1997. En ese trance, su abuela, Matilde Pérez de Gonçalves, y su familia biológica vivieron años de amargura y desconsuelo por la desaparición del nieto.

Con unos seis años, Manuel se enteró en 1982 en Argentina que la mujer y el hombre —los Novoa— que siempre identificó como sus progenitores… no eran ni su madre ni su padre.

“Pregunté y mi mamá de crianza me dijo que yo no había nacido de su panza”, recordó Manuel, ahora con 46, y sin rencores para esa mujer, fallecida en 2011. El padre de crianza murió en la época en que Manuel fue introducido a la familia, por lo que no lo recuerda.



Ana María del Carmen Granada y Gastón Roberto José Gonçalves. Padres de Manuel Gonçalves Granada

Con 21, Manuel conoció en 1997 toda la verdad de su mamá y su papá. Ana María del Carmen Granada y Gastón Roberto José Gonçalves fueron asesinados en 1976 en la intensa represión política en Argentina con el ascenso al poder ese año, vía golpe de Estado, de una dictadura militar derechista que gobernó hasta 1983 y heredó un desastre humanitario con más de 30 mil desaparecidos.

“Y yo fui entregado por un juzgado en adopción ilegal por el plan de la dictadura de quedarse con los bebés de los desaparecidos para ser entregados a otras familias, y nunca devueltos a sus verdaderos familiares”, narró Manuel a EL UNIVERSAL.

Su padre, con 25, fue desaparecido el 24 de marzo de 1976 —el día del golpe— y sus restos aparecieron en abril de ese año y sepultados ese mes como desconocido. Su madre fue asesinada el 19 de noviembre de 1976 en un asalto a balazos de fuerzas policiales y militares a una casa en Buenos Aires donde se escondió con Manuel y otras personas.

Por separado, Ana María y Gastón Roberto huyeron de la persecución del régimen por integrar la guerrilla izquierdista argentina de Montoneros que operó de 1970 a 1980 en Argentina. Cuando un comando de 40 soldados de la dictadura se desplegó desde las seis de la mañana y rodeó la vivienda, Ana María colocó a Manuel en un ropero para camuflarlo, pero nunca supo que le salvó su vida: ese mismo día murió al ser herida de 14 proyectiles de ametralladoras.

“Mi mamá me protegió con almohadas”, relató Manuel.

La tropa destrozó la casa con ametralladoras, granadas y gases lacrimógenos, en lo que trascendió como La Masacre de la Calle Juan B. Justo. Con Ana María murió una familia completa: una niña de 5, uno de 3, la madre (edad ignorada) y el padre, de 31. La pareja militó en Montoneros.

Nacido el 27 de junio de 1976, Manuel tenía en ese momento cinco meses y 23 días. Por los lacrimógenos y único sobreviviente del ataque, fue llevado por las tropas a un hospital con los cinco cadáveres.

Bajo severa custodia policial y militar, permaneció internado y aislado durante casi tres meses. El 5 de febrero de 1977 fue entregado en adopción a los Novoa, para perderle el rastro y dificultar cualquier búsqueda de su familia biológica.

Abuela desesperada

Ahora con una hija, Marina, de 22, y en lucha por la “no repetición” jamás de la tragedia, explicó que, al saber su origen de adoptado, “creía que mi familia biológica me había abandonado o no me quería. Nada de eso era así, sino todo lo contrario: mi abuela me buscaba”.

Manuel fue localizado en 1995 por Abuelas de la Plaza de Mayo, institución (no estatal) argentina de derechos humanos de mujeres que buscan a sus hijas e hijos que desaparecieron de 1976 a 1983 y a sus nietos que fueron robados para ser vendidos, regalados o negociados en adopciones ilícitas por la dictadura.

De 1978 a 2019, el grupo resolvió 130 casos de hijas e hijos de desaparecidos y que, con sus padres encarcelados o asesinados, fueron robados, regalados o vendidos para adopciones ilegales dentro y fuera de Argentina.

El hallazgo de Manuel se logró luego de que, en 1995, el (no estatal) Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó, con huellas dactiloscópicas, los restos de Ana María en un osario público de un cementerio en Buenos Aires. El EAAF ubicó ese año a Manuel y en agosto de 1997, con análisis inmunogenéticos, confirmó su identidad real: Matilde finalmente encontró a su nieto y lo disfrutó al final de su vida, porque falleció en 2010.

Manuel reconstruyó la muerte de su madre y su estadía en el hospital con documentos oficiales, declaraciones de médicos y enfermeras y otros testimonios y datos que investigó en una batalla judicial que lanzó contra los culpables de la masacre. Un tribunal argentino condenó en 2012 a prisión a tres jefes policiales y militares que condujeron la incursión armada: Manuel derrotó a la impunidad.