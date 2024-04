Monica Lewinsky, la mujer cuyo nombre dio la vuelta al mundo tras revelarse que mantuvo un affaire con Bill Clinton, un escándalo que casi le cuesta la presidencia a él y que a ella le destruyó la vida por años, vuelve a ser noticia. Esta vez, de la mano de Taylor Swift.

Lewisnky, convertida a sus 50 años en modelo, activista y escritora, posteó en su cuenta de X un mensaje que se volvió viral: "No durarías ni una hora en el manicomio donde me criaron", acompañado de una foto de la Casa Blanca.

Los internautas no tardaron en preguntar si se trata de un mensaje para Clinton, con quien trabajó como becaria en la Casa Blanca de 1995 a 1996, cuando ella tenía 24 años. Durante esa etapa, sostuvieron un romance que, al salir a la luz, desató un escándalo por el que el demócrata tuvo que pedir perdón para evitar una destitución, tras haber mentido diciendo que no había tenido nada qué ver con ella.

Por años, el escándalo persiguió a Lewinsky, quien no obstante logró recuperar su vida, escribir sobre cómo vivió aquella pesadilla y convertirse en activista y modelo de la firma de moda Reformation, favorita justamente de Taylor Swift, la duquesa de Sussexm, Meghan Markle o la actriz Hailey Bieber,

"Icónica", "Reina de la nación", "Reina legendaria", "Tesoro nacional", fueron algunas de las reacciones de los internautas al posteo de Lewinsky.

you wouldn’t last an hour in the asylum where they raised me. pic.twitter.com/hkhdRlBCkj — Monica Lewinsky (she/her) (@MonicaLewinsky) April 25, 2024

Lo cierto es que se trata de parte de la letra de la canción "Who's Afraid of Little Old Me" (Quién teme a la Vieja Yo), que forma parte del álbum The Tortured Poets Department (Departamento de Poetas Torturados) que Swift lanzó apenas el 19 de abril y que en menos de una semana superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

La letra de la canción que Lewinsky eligió, en todo caso, es reveladora.

"El escándalo fue contenido. La bala sólo había rozado. A toda costa, mantén tu buen nombre. No me digas que te sientes mal", dice en una parte.

"Quiero gruñir y mostrarte lo perturbada que esto me dejó. No durarías ni una hora en el manicomio donde me criaron. Así que todos ustedes, chicos, pueden colarse en mi casa con todas las telarañas. Siempre estoy borracha de mis propias lágrimas, ¿no es eso lo que dicen todos?", dice en otra.

"Una noche te acuestas como una persona privada y al día siguiente eres un ser humano público y todo el mundo te odia", declaró Lewinsky a The Hollywood Reporter en agosto de 2021 sobre el escándalo con Clinton. "Y puede que vayas a la cárcel. Y vas a llevar a tu familia a la bancarrota. Y, y, y... [...] Y sólo porque no estuviera en las noticias cada noche durante 20 años de la misma manera que lo estuve en 1998 no significa que esta historia haya terminado. Diez años después, seguía sin poder conseguir trabajo. No podía mantenerme", añadió, revelando la pesadilla que vivió en aquella época.

