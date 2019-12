Luna de miel se convierte en pesadilla por erupción de volcán en Nueva Zelanda

Entre los heridos por la erupción volcánica en White Island, Nueva Zelanda, están Lauren Urey, de 32 años, y su esposo Matthew, de 36, una pareja de estadounidenses que se encontraban de luna de miel.

Ellos viajaban en un crucero “Ovation of the Sea”, de Royal Caribbean y les emocionaba la idea de recorrer un volcán, según contó la madre de Lauren, Barbara Barham, al diario estadounidense The Washington Post. ”Me dijo que iban a ir al volcán”, contó Barbara al diario. Recordó que Lauren le dijo que Matthew bromeó diciendo: “Espero que no sea un volcán activo”.

La pareja estaba en la isla cuando ocurrió la erupción del volcán Whakaari y fue trasladada al hospital, con heridas severas.

Barbara, quien vive en Richmond, Virginia, contó al Post que se enteró de lo ocurrido cuando la gente de Royal Caribbean se comunicó, alrededor de la medianoche del domingo, para preguntar si tenía noticias de Lauren, pues ni ella ni Matthew habían regresado al crucero tras la erupción.

Poco después, la madre de Matthew habló con Barbara para contarle que su hijo le envió un mensaje de voz diciendo que estaban en la excursión cuando el volcán erupcionó y sufrieron “graves quemaduras”.

Barbara dijo que sintió pánico. “Debería estar llorando, pero ni siquiera puedo llorar”, explicó al rotativo estadounidense.

Pero no sólo siente miedo. También enojo. Por televisión se enteró de que los expertos habían reportado una actividad volcánica creciente en la isla en las semanas previas a la erupción.

“Estoy lívida. Hubo advertencias. Mi yerno nunca habría reservado la excursión de haber sabido que había probabilidades de que salieran lastimados”, añadió.

De un hospital en Auckland le dijeron a Barbara que Lauren fue sometida a cirugía tras sufrir graves quemaduras en al menos 20% de su cuerpo, en sus extremidades inferiores. Matthew fue trasladado a otra clínica en Christchurch para atenderlo de quemaduras en 80% del cuerpo.

Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de cinco personas por la erupción del volcán y hay ocho desaparecidos que, se cree, habrían muerto. Además, hay 31 lesionados. Según los operadores turísticos había 47 personas en White Island.

