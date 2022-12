Lula asumirá bajo la sombra de Bolsonaro y la derecha

San José.— Brasil registrará mañana una transición del poder desde la más rancia derecha de la etapa posterior a la dictadura militar de 1964 a 1985 hacia una izquierda obligada a moverse al centro, en un vecindario signado por el desgaste por represión política de los regímenes izquierdistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y la debilitada influencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe.

El capitán en retiro ultraderechista Jair Bolsonaro finalizará mañana su mandato como gobernante de Brasil y será sustituido por el expresidente izquierdista, exconvicto y veterano sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, en un hecho que marcará un antes y un después en la historia política de América Latrina y el Caribe. Bolsonaro viajó ayer a Estados Unidos y se descartó su presencia en el acto.

Del lado de Lula, el derechista Geraldo Alckmin, del opositor Partido Socialista Brasileño (PSB), le acompañará como vicepresidente. La maniobra política corrió a Lula de la izquierda al centro, abrió interrogantes sobre el futuro de las relaciones de Brasil con Cuba, Nicaragua y Venezuela, acusados de violentar los derechos humanos e irrespetar las reglas democráticas.

Otro flanco de atención externo está en el nexo de Lula con Estados Unidos, cuya influencia interamericana se deterioró con las gestiones de los presidentes Donald Trump (2017- 2021) y de Joe Biden (2021-2025).

El retorno de Lula a la presidencia determinará que 81% de la población latinoamericana y caribeña —535 millones de 661 millones de habitantes— estará gobernado por 12 gobiernos socialistas, comunistas o de izquierda: México, Cuba, Honduras, Nicaragua, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, Guyana y San Vicente y las Granadinas.

¿Podrá Lula gobernar a sus anchas con un Bolsonaro derrotado… pero tampoco eliminado de la política? “Las derrotas electorales no significan necesariamente derrotas políticas”, afirmó el relacionista internacional brasileño David Magalhães, profesor de Relaciones Internacionales de la (no estatal) Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, Brasil, y coordinador del (no estatal) Observatorio de la Extrema Derecha, de ese país.

“Bolsonaro perdió en las urnas, lo que no significa que la ultraderecha brasileña haya sido derrotada políticamente. Des pués de cuatro años del gobierno de Bolsonaro, la extrema derecha es en realidad más fuerte de lo que era en 2018”, aseguró.

En un análisis para la Oficina de Washington Brasil (WBO por sus siglas en inglés), centro de estudios con sede en Estados Unidos, dijo: “Bolsonaro se ha convertido en una fuerza unificadora para numerosas tendencias en la derecha brasileña, conservadores religiosos, nacionalistas militares, reaccionarios nostálgicos de la dictadura e incluso de la monarquía, y liberales promercado”.

De los 513 diputados, Bolsonaro obtuvo 99, mientras que Lula consiguió 68. Como coalición, el derechista Partido Liberal (PL), con el que Bolsonaro compitió este año, y sus aliados de otras fuerzas políticas lograron 204. Lula y sus socios tienen 122.

A este frente se suma otro: hoy, 8.6 millones de los 215 millones de brasileños están subnutridos, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

“Lula debería empezar a elaborar un plan para revertir las políticas perniciosas de (…) Bolsonaro en (…) seguridad pública, medio ambiente, derechos de las mujeres”, personas de la diversidad sexual e indígenas, sugirió la ONG Human Rights Watch.