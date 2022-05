Lucha por el aborto en EU, ¿qué sigue?

Miami.- La filtración del borrador que deja entrever que la Corte Suprema de Estados Unidos se alista para revocar el fallo Roe vs Wade que legalizó el aborto en el país, desató una ola de reacciones, temor y llamados a la acción.

Se está investigando con mucho cuidado cómo se generó la filtración del documento firmado en privado, por los jueces de la Corte Suprema, redactado por el juez Samuel Alito, en el que se lee claramente que la ley conocida como Roe vs Wade estaría amenazada y podría ser suprimida. Esta legislación que está vigente desde enero de 1973 permite a las mujeres que habitan en la Unión Americana practicarse un aborto sin restricciones dentro de su primer trimestre de embarazo, sin ser cuestionadas o molestadas por autoridad alguna. Pero todo apunta a que la Corte Suprema estaría dispuesta a desmantelar esta legislación que en 2023 cumpliría 50 años de existencia.

La filtración

Existen todo tipo de especulaciones, pero más allá de eso y para sorpresa de muchos, quizá de la gran mayoría, no es la primera vez que ocurren este tipo de revelaciones y tampoco generan ningún tipo de delito.

“Ha sucedido antes, muchas personas [que no conocen las leyes al respecto] están diciendo muchas estupideces. Esto no es un crimen. Aunque lo sacaron así, no es un crimen”, asegura para EL UNIVERSAL el abogado especialista Jim Delgado. “La Corte tiene un acuerdo para que estas situaciones no sucedan, pero no es una ley. Por ejemplo, no va a entrar [en la Corte] el FBI a poner esposas [a posibles sospechosos], eso no va a pasar”.

Lo que sí va a pasar

Abogados especialistas y líderes comunitarios proaborto están tratando de hacer consciencia sobre la manera en que está dividido el país, en torno a desactivar la ley Roe vs Wade.

“Hay 13 estados [de la Unión Americana] que ya tienen [lo que se conoce como] leyes ‘gatillo’, son leyes que ya están codificadas dentro de las legislaciones de cada estado que dicen: en el momento que Roe vs Wade deje de existir, esta ley [antiaborto] entra en efecto. Son leyes que limitan o prohíben gravemente el acceso a la interrupción del embarazo”, explica a este medio Daniela Martins, directora de Women Equality Center (Centro de Igualdad para Mujeres).

“Y a esos se suman otros 13 [estados] que han dado todos los indicios que pasarían una ley similar, súper represivas, en torno al aborto, inmediatamente después que cayera el estandarte federal de Roe vs Wave. Esto implica la vida de 36 millones de mujeres, personas que están en edad reproductiva, que viven en esos estados”.

El retroceso y la memoria históricos

“Esta es la primera vez en la vida de la Corte Suprema que quiere quitar un derecho ganado ya para la gente”, señala el abogado Delgado, “La Corte normalmente tiende a ampliar los derechos y a protegerlos”.

La gran preocupación de los defensores del derecho a abortar “es que en noviembre [próximo que habrá votaciones de medio término] ya hayan olvidado todo esto”, continúa el abogado especialista, al referirse a las próximas elecciones para el Congreso estadounidense. “Por dos años estuvimos con lo del Covid, hace dos meses comenzó lo de Ucrania y ahora estamos hablando del aborto. Pero en noviembre muchos van a estar en otros temas; eso es lo que me da miedo, que en noviembre ya nadie se acuerde que [los conservadores] nos quitaron derechos conquistados”.

Lo que dijo Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió desde el primer día que se dio a conocer el contenido de la filtración de la Corte Suprema: "Estaremos listos cuando se emita cualquier fallo. El derecho de una mujer a elegir es fundamental, Roe ha sido la ley del país durante casi 50 años y la equidad exige que no sea anulada. [Estamos preparando] opciones para una respuesta del gobierno [que encabece] el ataque continuo contra el aborto y los derechos reproductivos”.

Biden hizo un contundente llamado a la población votante de la Unión Americana. "Si el tribunal anula Roe, recaerá sobre los políticos electos de nuestra nación en todos los niveles de gobierno, proteger el derecho de la mujer a elegir. Y recaerá en los votantes optar por quienes estén a favor del derecho a decidir este noviembre [durante las elecciones]”.

Les recordó a sus connacionales que “a nivel federal, necesitaremos más senadores a favor del derecho a decidir y en la Cámara [Baja] también una mayoría a favor del derecho a decidir, para adoptar una legislación que codifique Roe, que trabajaré para aprobar y convertir en ley”.

Le responden a Joe Biden

“En Estados Unidos esta sucediendo algo grande, una batalla campal en defensa de la vida”, dice Felipe Gómez, publicista y diseñador colombo-americano, radicado en Houston, Texas; “mientras, el presidente Biden, quien dice ser católico, no deja de buscar mantener la práctica del aborto como sea. No entiende que la Corte Suprema sólo quiere proteger la vida de los no nacidos. Esta es una pelea frontal entre el bien y el mal, sin duda”.

Gómez administra también la plataforma digital Bajo tu Manto, movimiento católico que reúne a más de 11 mil seguidores y comparte con otras plataformas similares que suman en su conjunto cientos de miles.

“Abortar no es un derecho de la mujer, nadie puede desconocer y pisotear la vida en sí misma, la vida de los más vulnerables e inocentes. El derecho de una madre a matar a su hijo no nacido es el más deplorable y despiadado de los asesinatos”, condena Gómez, quien asegura que mantendrán su voz en alto para que Roe vs Wade sea eliminada de la Constitución estadounidense. “Somos millones de voces provida y nos van a escuchar, porque no deben olvidar que nosotros también vamos a votar”.

Las movilizaciones

El 14 de mayo es la fecha cuando los diversos grupos de apoyo al derecho de abortar han estado difundiendo para que millones de mujeres y hombres proaborto salgan a las calles de las ciudades más importantes de Estados Unidos para protestar contra la posible anulación de la ley Roe vs Wade.

Entre las organizaciones de mayor influencia en la defensa de las mujeres para abortar están Planned Parenthood, Women’s March, Rise Up 4 Abortion Rights y MoveOn. El lema que han comenzado a usar en las diversas redes y medios digitales es ‘Pasamos a la Acción’. Rachel Carmona, dirigente de Women’s March, escribió: "Este será un verano lleno de ira", refiriéndose a las manifestaciones multitudinarias que estarán llevando a cabo para evitar que desaparezca la ley Roe.

MoveOn envió un mensaje a los conservadores donde más daño podrían hacerles, “nos verán en las calles durante mayo, nos volverán a ver en las calles en junio y nos verán sin falta en las urnas en noviembre”.

Decenas de agrupaciones provida también están haciendo llamados a sus seguidores para que se organicen en sus localidades y también salgan a las calles a manifestarse a favor de la desaparición de la ley federal que permite el aborto durante el primer trimestre de embarazo.

“Estamos organizándonos ciertamente y en contacto con muchas otras organizaciones de diversos cultos, no solo católicos, que defienden la vida de los no nacidos”, dice Gómez: “Necesitamos hacer el mismo ruido o más de quienes están contra la vida de seres humanos que también merecen la oportunidad de nacer. Los jueces que firmaron a favor de que desaparezca esa ley no están solos y que no se les olvide a los políticos liberales que nosotros [los conservadores] también vamos a salir a votar en noviembre”.

Amnistía Internacional reacciona horrorizada

“Anular [esta ley] no sólo respaldaría las décadas en campaña del odio [que muchas personas aún sienten] contra las mujeres. También sería una acción profundamente racista y clasista. Todas las mujeres que por su raza o su nivel económico son rechazadas, se verían aún más afectadas ante una decisión que acabara con el aborto seguro y dentro de la ley”, dice Agnès Callamard, secretaria General de Amnistía Internacional; “Si es anulada la ley Roe vs Wade, los jueces que conforman la Corte Suprema estarían mostrando una indiferencia total ante las numerosas pruebas de las implicaciones de la penalización del aborto, que ponen en peligro la vida de las mujeres y de ahí el número indeterminado de muertes que se suman al tener que recurrir a un aborto inseguro. Una situación así constituiría una violación del derecho a la vida y una desprotección a la tortura”.

De acuerdo con un recuento, en este momento en la Unión Americana, al menos 13 estados han implementado desde duras hasta severas restricciones a la práctica del aborto, en sus territorios. Pero la proyección es que, de anularse la ley Roe, al menos 26 estados eleven sus leyes antiaborto a su máxima expresión. Si progresa la anulación de Roe vs Wade lo que sucederá es que cada estado de la Unión Americana operará con sus propias leyes el tema del aborto.

Médicos no tendrían salida

Quienes se encuentran en una encrucijada o lo que parece ser un laberinto sin salida es el personal médico de Estados Unidos. “Nos van a dejar sin opción, nosotros [los médicos] salvamos vidas y si desaparece esta ley el día que una mujer llegue a pedir ayuda [en un estado donde se prohíbe el aborto] porque su embarazo le puede costar la vida, tendremos que ayudarla, pero entonces querrán levantarnos cargos y meternos a la cárcel”, comenta un médico obstetra quien pidió no ser identificado.

“Sabemos que quizá en determinadas circunstancias podríamos actuar para salvar la vida de una mujer embarazada, pero aun así no estaríamos fuera del radar de la justicia, investigándonos y me parece totalmente injusto. A nosotros [los médicos] no se nos puede atar de manos para no atender a un ser humano, el que sea”.

Otros médicos consultados que pidieron también no ser identificados y están a favor del aborto, coinciden en que, para su gremio, incluidos enfermeras y asistentes, les será muy duro no poder asistir a una mujer que, por la razón que sea, necesite interrumpir su embarazo. Varios de ellos están alzando la voz para que se fijen de manera muy clara sus responsabilidades en el tema.

El doctor Warren Hern, quien estudió medicina en la década de los 60 y al poco tiempo, en los 70 se convirtió en uno de los pioneros de los abortos legales en Estados Unidos declaró que en caso que la ley Roe se anule, “creo que veremos muchos abortos inseguros y mujeres muriendo”; tal y como sucedía cuando Hern era estudiante y le toco ver de cerca muchos casos de mujeres que llegaban al hospital tratando de sobrevivir y no lo lograban, después de un aborto clandestino.

Empresas ayudarán con gastos de transporte

Una empresa que ha llamado mucho la atención en este debate nacional es Amazon. Este gigante de las ventas publicó que va a pagar hasta 4 mil dólares en apoyo a las mujeres que decidan abortar y necesiten trasladarse a otro estado de la Unión Americana para hacerlo.

Pero no es la única, junto a Amazon, están Citigroup, Levi Strauss, Lyft y Yelp como las más emblemáticas; aunque suman medio centenar hasta este momento. Walmart, Target y Walt Disney no han querido sumarse o tomar una postura frente al derecho o no de una mujer para abortar.

Especialistas en relaciones públicas y corporativas han señalado que este es un momento muy delicado para fijar una postura a favor o en contra; ya que, de una u otra forma, se van a generan complacencias o animadversiones que, sin duda, se verán reflejadas en la actitud y comportamiento de los consumidores.

La comunidad LGTBQ+ se siente amenazada

“Si esta ley [Roe vs Wade] es desechada, vienen otros peligros; la comunidad LGTB podría ser la siguiente en sufrir consecuencias como la desaparición del derecho de matrimonio entre personas del mismo sexo”, señala el abogado Jim Delgado. “Es de dar miedo, porque el principio en que se basa esa ley [de la comunidad LGTBQ+] es el mismo [de la ley Roe]. No quiero adelantarme, pero no hay que perderlo de vista”.

El argumento con el que triunfó la legalización del aborto fue que se trataba de una cuestión privada, en la que el gobierno no debería involucrarse. Con ese mismo planteamiento se aprobaron los matrimonios entre personas del mismo sexo, por ejemplo.

“Nosotros estamos aterrados con lo que está sucediendo a las mujeres y su derecho de abortar”, dice a este medio Jorge Kino, integrante de la comunidad gay, de Miami, de nacionalidad venezolana, “y no quiero pensar lo que podría suceder si [el día de] mañana hay otra filtración donde se diga que nuestro derecho a casarnos entre nosotros se anula. Créeme que no sé en qué se convertiría el país, pero igual que las mujeres, saldríamos a las calles a pelear por nuestros derechos conquistados. Hoy las estamos acompañando y esperamos que ellas hagan lo mismo si algo llega a suceder con nuestra ley”.

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos

Clarence Thomas, desde 1991, conservador, 73 años.

Stephen G. Breyer, desde 1994, progresista, 83 años.

John G. Roberts Jr., desde 2005, conservador, 67 años; presidente de la SCJ.

Samuel A. Alito Jr., desde 2006, conservador, 72 años; autor del documento.

Sonia M. Sotomayor, desde 2009, progresista, 67 años.

Elena Kagan, desde 2010, progresista, 62 años.

Neil M. Gorsuch, desde 2017, conservador, 54 años.

Brett M. Kavanaugh, desde 2018, conservador 56 años.

Amy Coney Barrett, desde 2020, conservadora, 50 años.