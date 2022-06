“López Obrador no sabe lo que es perder a un ser querido, asesinado por los Castro”

Miami. En Cuba, y en Miami, cubanos de diversas tendencias, edades, mujeres y hombres están molestos por la defensa que ha hecho el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, del gobierno de la isla.

“No entiendo cómo el presidente de México se llena la boca diciendo que es un demócrata y que busca la justicia social y es capaz de defender a tiranos, asesinos dictadores”, dice a EL UNIVERSAL Sergio Comas, cubano-americano en Miami, Florida, experto en temas cubanos.

López Obrador, lamenta, “no tiene la menor idea de lo que es perder un ser querido asesinado por los Castro —Fidel y Raúl— sólo por pensar diferente y buscar la libertad. Miles de personas han muerto o están encarceladas”.

El mandatario mexicano decidió no asistir a la Cumbre de las Américas, que concluyó ayer en Los Ángeles, porque Estados Unidos excluyó del evento a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El anuncio dejó un mal sabor de boca entre los cubanos.



“Cuba sí fue invitada a la Cumbre de las Américas, porque yo soy parte de Cuba. Yo y varias activistas más fuimos invitadas” dice a este diario Saily González, empresaria y activista cubana en la isla. “Fui invitada a ir, pero no me dejaron salir —el régimen cubano—. Los que no fueron invitados son los violadores de los derechos humanos, los fascistas, los criminales, los terroristas que intentan gobernar mi país a través de un terrorismo de Estado como se ha evidenciado por 63 años”, lamentó.

La última vez que González fue víctima del régimen cubano se hizo público, fue hace unos días cuando, al estarse manifestando en una calle de la Habana, fue detenida por agentes del gobierno y llevada a unos separos donde permaneció un par de días. Pero ahora, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, los cubanos cuentan con las redes sociales. “Me dejaron libre precisamente porque fue público a través de las redes este abuso”.

“Pobre de mi Cuba, fue el país último en lograr su independencia -de España en 1898- y de ahí solo malos gobernantes, hasta llegar a esto -el castrismo- que no termina; pero que además tiene defensores hipócritas” reseña en Miami una activista cubana-americana quien no quiso identificarse. “Y no solo es hipócrita López Obrador al querer pintarse de demócrata, por defender lo peor de las dictaduras de América. También es ignorante, no conoce la realidad de los cubanos, no tiene idea de lo que vivimos en Cuba, es un ignorante y un cobarde”.

Aunque los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua han agradecido de distintas maneras que el presidente de México los haya defendido frente a Estados Unidos, anfitrión de la Cumbre de las Américas, los cubanos lo ven de un modo distinto.

“López Obrador está muy equivocado al defender a regímenes totalitarios como los que están entronizados en Caracas, en Managua y la Habana”, señala el analista político y periodista cubano-americano Ricardo Brown. “O se está a favor o se está en contra de la democracia y estas cumbres de las Américas deberían de promover la democracia, deberían de promover elecciones justas, transparentes, limpias”.

La activista Saily González fue invitada a la cumbre, a la que el régimen de Díaz-Canel no le permitió asistir. Foto: Especial

“No existe en la Cuba de ahora, de [el presidente] Miguel Díaz-Canel, libertad, elecciones libres, democracia. No existe en Nicaragua; incluso arrestan a quienes aspiran a la presidencia en contra del dictador Daniel Ortega. En Venezuela ya sabemos que el dictador Nicolás Maduro no quiere dejar el poder”, subraya Brown. “Así que yo estoy en total desacuerdo con la posición que ha adoptado el presidente de México López Obrador”.

En vez de López Obrador asistió a la cumbre el canciller Marcelo Ebrard, quien ha insistido en que no se debe excluir a ningún país de América de esta cumbre.

“Es absurdo pensar que los países que no son democráticos deban participar en una reunión de países que han tenido por norma la democracia” señala a El UNIVERSAL Julio Cesar Camacho, analista político radicado en Miami, Florida por más de 4 décadas. “A pesar de haber sido elegido democráticamente -López Obrador- no se entiende, más que como un absurdo, que el presidente de México defienda la participación de dictaduras”.

“Yo conozco mucho México, he viajado mucho en México. Los cubanos antes del ‘castrismo’ éramos y creo que todavía lo somos, fanáticos de todo lo mexicano, de las rancheras, del cine y sus protagonistas” recuerda Ricardo Brown; “había una auténtica fraternidad; siempre he sentido una gran hermandad con el pueblo mexicano más allá de los gobiernos. Es por eso que no comprendo por qué en una cumbre donde se va a hablar de democracia y de justicia social, debieran estar dictadores. Sobran los dictadores, sobra Nicolás Maduro, sobra Daniel Ortega y no tiene lugar en esa mesa de la cumbre un dictador como Díaz-Canel”.