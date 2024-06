La noticia de que el activista australiano Julian Assange había llegado a un acuerdo con la Justicia estadounidense que le permite quedar en libertad tomó a todos por sorpresa. Unas horas después, se difundía el video del fundador de WikiLeaks abordando un vuelo para salir de Reino Unido, donde estuvo cinco años preso y otros siete refugiado en la embajada de Ecuador. ¿Cómo ocurrió todo?

En declaraciones con el diario británico The Guardian, Stella Assange, abogada de derechos humanos y esposa de Julian, contó cómo se dio la liberación.

Assange, de 52 años, fue despertado el lunes a las 2 de la madrugada en su celda en Belmarsh, una prisión de máxima seguridad, antes de ser esposado y trasladado al aeropuerto de Stansted para tomar un avión fletado vía Bangkok con destino a la isla de Saipán, en las Islas Marianas del Norte, territorio estadounidense.

Allí deberá declararse culpable el miércoles de un único delito de conspiración para obtener y divulgar documentos clasificados de defensa nacional de Estados Unidos, según los documentos presentados ante el tribunal de distrito de la isla.

Bajo el acuerdo, podría ser condenado a 62 meses de prisión, que ya cumplió con el tiempo que estuvo preso en Reino Unido. Una vez firmada el acta, será un hombre libre y podrá viajar a Australia con su esposa y sus dos hijos, Gabriel y Max.

Kristinn Hrafnsson, redactora jefe de WikiLeaks, abundó en los detalles sobre la liberación. El transporte de Assange a Stansted tras ser despertado y esposado supuso "patada final por parte del establishment británico", se quejó en sus comentarios a The Guardian.

"Lo metieron en un vehículo de transporte y lo metieron en una caja diminuta, donde básicamente estuvo sentado durante tres horas", dijo Hrafnsson sobre el traslado de su amigo al aeropuerto de Stansted, en Essex, a 65 kilómetros al noreste de la capital.









40 policías vigilaban, "¿qué demonios se imaginaban, que se fugaría en su camino hacia la libertad?"

"Había hasta 40 policías vigilando el exterior. Había un helicóptero sobrevolando la zona, seis vehículos policiales en convoy hasta el aeropuerto, cuando sabían que lo estaban sacando básicamente del país de conformidad con el acuerdo establecido. ¿Por qué demonios? ¿Qué demonios se imaginaban? ¿Que se fugaría en su camino hacia la libertad?".

Según lo que contó Stella al medio, los niños aún no saben que su padre es libre. Hasta ahora, sólo lo han visto en prisión.

"Todo lo que les dije fue que había una gran sorpresa. Y, la mañana que nos fuimos, les dije que íbamos al aeropuerto, que nos subíamos al avión, y les dije que íbamos a visitar a nuestra familia, a su primo, a su abuelo, etcétera.

"Y todavía no lo saben. Hemos tenido mucho cuidado, porque, obviamente, nadie puede impedir que un niño de cinco y otro de siete años lo griten a los cuatro vientos en cualquier momento. Debido a la delicadeza que rodea al hecho de que el juez tenga que dar el visto bueno al acuerdo, hemos tenido mucho cuidado y les hemos ido dando información poco a poco", explicó.

"Todas sus interacciones con Julian han sido en una única sala de visitas dentro de la prisión de Belmarsh. Siempre ha sido durante poco más de una hora cada vez. Ha sido muy restrictivo. Ya sabes, no puede caminar. No puede ir a la tienda. No podía ir a la tienda a comprar chocolate ni nada parecido", lamentó.

Assange pagó deuda de 520 mil dólares

Assange tuvo que pagar 520 mil dólares (casi 9.1 millones de pesos mexicanos) para fletar un Bombardier Global 6000, un avión de negocios de largo alcance, para volar desde Stansted a las Islas Marianas del Norte.

"Es política australiana que tenga que pagar su propio vuelo de regreso, por lo que ha tenido que fletar un vuelo y básicamente estará endeudado cuando aterrice en Canberra", indicó Stella, quien adelantó que "vamos a poner en marcha un fondo de emergencia para intentar conseguir ese dinero y poder pagar al gobierno australiano su vuelo de libertad. Es medio millón de dólares estadounidenses".

En su cuenta de X, Stella posteó: "URGENTE: Petición urgente de donaciones para cubrir la enorme deuda de 520 mil dólares estadounidenses por el jet. El viaje de Julian hacia la libertad tiene un costo enorme: Julian deberá 520 mil dólares que está obligado a devolver al gobierno australiano por el vuelo chárter VJ199. No se le permitió volar en líneas aéreas comerciales o rutas a Saipán y de allí a Australia. Cualquier contribución, grande o pequeña, es muy apreciada".

El posteo incluye el link a una página de Crowfunder, donde la gente puede realizar sus donativos. Hasta el momento, llevaba recaudados 119 mil 402 libras (2.7 millones de pesos), de 520 mil (11.9 millones de pesos) solicitadas.

WikiLeaks agregó que los fondos se usarán también para ayudar a Assange con su salud. "Tras 14 años de detención, cinco de ellos en una prisión de máxima seguridad, la salud de Julián necesita recuperarse urgentemente. Hacemos un llamamiento de emergencia para recabar donativos que le ayuden a cubrir la deuda del vuelo y fondos sustanciales que garanticen su recuperación y su bienestar y seguridad a su llegada", posteó en X.









