Con la siembra de nubes, puede llover, pero en realidad no llueve a cántaros ni se inunda, al menos nada parecido a lo que inundó a los Emiratos Árabes Unidos y paralizó a Dubái, dijeron los meteorólogos.

La siembra de nubes, aunque tiene décadas de antigüedad, sigue siendo controvertida en la comunidad meteorológica, sobre todo porque ha sido difícil demostrar que sirve. Nadie informa del tipo de inundaciones que azotaron el martes a los Emiratos Árabes Unidos, que a menudo utilizan esta tecnología en un intento de exprimir cada gota de humedad de un cielo que normalmente deja menos de 4 o 5 pulgadas (10 a 13 centímetros) de lluvia al año.

"Ciertamente no se trata de siembra de nubes", dijo el meteorólogo privado Ryan Maue, ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. “Si eso ocurriera con la siembra de nubes, tendrían agua todo el tiempo. No se puede crear lluvia de la nada per se y obtener 6 pulgadas de agua. Eso es similar a la tecnología de movimiento perpetuo”.

Los meteorólogos y científicos del clima dijeron que las precipitaciones extremas son similares a lo que el mundo espera con el cambio climático causado por el hombre, y una forma de saber con certeza que no fue causado por cambios en las nubes es que se pronosticó con días de anticipación. El investigador de ciencias atmosféricas Tomer Burg señaló modelos informáticos que seis días antes pronosticaban varios centímetros de lluvia, la cantidad típica de un año entero en los Emiratos Árabes Unidos.

Tres sistemas de baja presión formaron un tren de tormentas que se movía lentamente a lo largo de la corriente en chorro (el río de aire que mueve los sistemas climáticos) hacia el Golfo Pérsico, dijo el climatólogo Michael Mann de la Universidad de Pennsylvania. Culpar a la siembra de nubes ignora los pronósticos y la causa, afirmó.

Muchas de las personas que señalan la siembra de nubes también niegan el cambio climático y están tratando de desviar la atención de lo que realmente está sucediendo, dijeron Mann y otros científicos.

“Cuando hablamos de fuertes lluvias, tenemos que hablar de cambio climático. Centrarse en la siembra de nubes es engañoso”, dijo Friederike Otto, científica climática del Imperial College de Londres, que dirige un equipo que realiza una atribución rápida de los extremos climáticos para ver si fueron causados por el calentamiento global o no. "Las precipitaciones son cada vez más intensas en todo el mundo a medida que el clima se calienta, porque una atmósfera más cálida puede retener más humedad".

¿Qué es la siembra de nubes?

Las nubes necesitan pequeñas gotas de agua o hielo llamadas núcleos para producir lluvia. El método de modificación del clima utiliza aviones y cañones terrestres para disparar partículas a las nubes, generando más núcleos y atrayendo la humedad que cae en forma de nieve y lluvia. Generalmente se utiliza yoduro de plata, pero también puede ser hielo seco y otros materiales. El método, iniciado por primera vez en la década de 1940, se hizo popular en el oeste de Estados Unidos a partir de la década de 1960, principalmente para la nieve.

No puede crear agua a partir de un cielo despejado: las partículas deben dispararse hacia una nube de tormenta que ya contiene humedad para que caiga, o que caiga más de lo que lo haría naturalmente.

Un nuevo estudio calcula que el impacto económico del cambio climático alcanzará unos 38 billones de dólares al año en 2049

¿Qué tan efectivo es?

Un estudio reciente sobre siembra aérea encontró un patrón de precipitación claro en un radar que reflejaba la siembra y ofrece evidencia de que el método funciona. Pero aún no está claro exactamente qué tan efectivo es, dicen los científicos.

La física tiene sentido, pero los resultados han sido tan pequeños que los científicos simplemente no pueden ponerse de acuerdo sobre si es justo decir que realmente funciona, dijeron Maue y Mann.

Las fuerzas atmosféricas son tan enormes y tan caóticas que técnicamente la siembra de nubes "es una escala demasiado pequeña para crear lo que sucedió", dijo Maue. Las precipitaciones adicionales debidas a la siembra de nubes habrían sido mínimas, dijeron ambos.

¿Quién lo utiliza?

A pesar de desconocer su eficacia, los gobiernos de regiones afectadas por la sequía, como el oeste de Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, a menudo están dispuestos a invertir en tecnología como la siembra con la esperanza de obtener incluso una pequeña cantidad de agua.

Utah estima que la siembra de nubes ayudó a aumentar su suministro de agua en un 12 % en 2018, según un análisis de la División de Recursos Hídricos del estado. El análisis utilizó estimaciones proporcionadas por los contratistas pagados para realizar la siembra.

Docenas de países de Asia y Medio Oriente también utilizan la siembra de nubes.

La Oficina de Reclamación de Estados Unidos gastó 2.4 millones de dólares el año pasado en la siembra de nubes a lo largo del río Colorado, sobreexplotado. Utah recientemente aumentó 10 veces su presupuesto inicial.

¿Qué causó el diluvio?

Esa parte del Medio Oriente no sufre muchas tormentas, pero cuando suceden, son de tal magnitud que eclipsan lo que la gente en Estados Unidos está acostumbrada a sufrir, dijo Maue.

Enormes tormentas tropicales como esta “no son eventos raros en Medio Oriente”, dijo Suzanne Gray, profesora de meteorología de la Universidad de Reading. Citó un estudio reciente que analiza casi 100 eventos de este tipo en el sur de la Península Arábiga entre 2000 y 2020, la mayoría de ellos en marzo y abril, incluida una tormenta de marzo de 2016 que cayó 9,4 pulgadas (casi 24 centímetros) sobre Dubái en sólo unas pocas horas.

El estudio de 2021 dijo que “se ha encontrado un aumento estadísticamente significativo en la duración (de las enormes tormentas) en el sureste de la Península Arábiga, lo que sugiere que eventos tan extremos pueden tener un impacto aún mayor en un mundo que se calienta”.

Si bien la siembra de nubes puede funcionar en los márgenes, no hace grandes cosas, dicen los científicos.

"Quizás sea un poco una presunción humana que, sí, podemos controlar el clima en el sentido de Star Trek", dijo Maue, quien fue nombrado miembro de la NOAA por el entonces presidente Donald Trump. “Tal vez en escalas de tiempo prolongadas, escalas de tiempo climáticas, estemos afectando la atmósfera en escalas de tiempo prolongadas. Pero cuando se trata de controlar tormentas de lluvia individuales, no estamos ni cerca de eso. Y si fuéramos capaces de hacer eso, creo que seríamos capaces de resolver problemas muchos más difíciles que crear una lluvia sobre Dubái”.

