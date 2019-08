Líderes del G7 podrían destinar 20 mdd para incendios en la Amazonia

Los líderes del Grupo de los Siete están cerca de llegar a un acuerdo para proporcionar 20 millones de dólares en ayuda de emergencia para detener los incendios forestales en la Amazonia, dijo una fuente presidencial francesa.

"La realidad es que para la ayuda de emergencia necesitan especialmente financiamiento... porque no tienen los fondos para permitir el despegue de aviones, aviones para el combate del fuego", dijo la fuente, confirmando la cifra de 20 millones de dólares.

El presidente Jair Bolsonaro cuestionó el lunes las intenciones detrás de la anunciada ayuda internacional para combatir incendios en la Amazonia, después de que el presidente francés Emmanuel Macron anunciara que los países del G7 darían recursos para luchar contra los incendios.

"Macron promete ayuda de los países ricos a la Amazonia. ¿Alguien ayuda a alguien, que no sea una persona pobre, verdad, sin pedir algo a cambio? ¿Qué es lo que está en el ojo de la Amazonia? ¿Qué quieren allí?", dijo Bolsonaro en una declaración a periodistas, negándose a responder preguntas de la prensa.

En un discurso lleno de ataques a la prensa, Bolsonaro también dijo que preferiría hacer cuatro años de buen gobierno que ocho años de mal gobierno.

También negó estar preocupado por su reelección, a pesar de los reiterados pronunciamientos públicos realizados recientemente en los que dijo que planea entregar un país mejor en 2022, o en 2026, a su sucesor.

"No estoy preocupado por la reelección. El día que me preocupe por la reelección, me convierto en un tipo como los demás que me precedieron", dijo.

