Legislativas, clave para el futuro de EU

Miami. La inflación, el costo de vida en Estados Unidos no son factores que le permitan al grueso de los estadounidenses pensar claramente. Su mente está más situada en ‘quién’ está provocando esto y no precisamente en ‘qué’; y para millones de votantes la culpa tiene nombre y apellido: Joe Biden. La factura podrían cobrársela este 8 de noviembre.

“El ciudadano común que hoy vota y que no está metido en la política y no necesariamente lee los diarios todos los días, estará votando por lo que siente y lo que siente es que los precios están caros y que su calidad de vida ha bajado” señala a EL UNIVERSAL el analista Hernán Molina, desde Los Ángeles, California. “Hay bronca porque sienten que no les alcanza para vivir; hoy la economía pesa muy fuerte a la hora de votar”.

Este martes, los votantes estadounidenses saldrán a las urnas para renovar una tercera parte del Senado, votarán por 34 escaños de 100 existentes. También están en juego 435 curules legislativos; 220 demócratas y 212 republicanos, más 3 vacantes. Actualmente el Partido Demócrata tiene el control en ambas cámaras, por muy poco margen y con ayuda de independientes.



“Los republicanos, según las encuestas, van a dominar la Cámara de Representantes”, comenta Molina; “sobre el Senado, las encuestas muestran que -ambos partidos- están muy parejos, la intención de voto no es tan determinante. Va a ser crucial, en especial si vemos que actualmente los demócratas sólo hacen la diferencia -en el Senado- gracias al voto de la vicepresidenta Kamala Harris”.

Puntos de inflexión

No sólo es la inflación la que va a determinar por quiénes votan los estadounidenses este 8 de noviembre. “Hay otros puntos también muy trascendentes: está la invasión de Rusia a Ucrania y en tercer puesto la pandemia -de Covid 19-” enumera el analista; “le siguen toda esta revolución que aún no se calma, sobre la prohibición del aborto y también el asunto de los miles o millones de migrantes que han estado llegando a la frontera y entrando”.

Está, además, la enorme crisis provocada por las drogas sintéticas, los opioides que están matando a miles de estadounidenses, incluidos decenas de menores de edad, así como la posible prohibición o ajustes legales para la compra, portación y uso de armas de fuego.

Prohibición del aborto

El pasado 24 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos desechó la ley conocida como ‘Roe vs Wade’ con más 50 años de vigencia, la cual permitía que cualquier mujer en territorio estadounidense tuviera acceso legal y apoyo médico para realizarse un aborto.

“Sin duda es un tema que ha lastimado a muchas mujeres” dice tajante Diva Recia, argentina con décadas en Los Ángeles; “muchas mujeres van a salir a votar sólo por eso y la mayoría, estoy segura, va a votar contra el presidente Biden y su partido. Ellos -los demócratas- creen que con eso van a ganar votos, pero estoy segura que los perdieron”.

Claudia Moreno, colombiana residente en Miami, dice que el martes se sabrá quién tiene razón: “las que estamos en contra -del aborto- o las que están a favor. Es una bendición proteger a los no nacidos, ellos no deben pagar decisiones de sus madres en su contra”.

Inmigración

Nunca en la historia moderna de la Unión Americana habían llegado tantos migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos, una situación que ha desestabilizado la seguridad fronteriza y que tiene muy nerviosos y enojados a las autoridades y a los antiinmigrantes.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Seguridad Nacional, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, “durante el año fiscal -que cubre de octubre de 2021 a septiembre de 2022- fueron detenidas y deportadas más de 2 millones de personas”, una cifra record. La gran mayoría de los deportados son latinos.

“Hoy los republicanos usan a su favor esta situación, pero se les olvida que con [el expresidente Donald] Trump comenzó este incremento y que tampoco pudo detenerlos y menos construir el muro que había prometido. Este es un fenómeno mundial -la migración indocumentada-” señala Molina. “Pero quien más paga hoy -esta realidad migrante- es México, al que le están dejando en su territorio a todos -los deportados-”.

Los escenarios

Si los demócratas mantienen el control del Senado, “Biden tendría un margen para seguir actuando y tratando de conseguir y defender sus políticas, especialmente aquellas que los republicanos tanto han criticado”, asegura el analista. “Pero si pierden el Congreso en su totalidad, todo se le complicaría a Biden y en definitiva ya no podría avanzar en sus intentos de política social. Por ahí y de repente se le caen algunas que ya están en marcha. Sería un panorama muy oscuro para Biden y los demócratas”.

Leyes como la del derecho al aborto o las que tienen que ver con el cambio climático y el control sobre las armas de fuego estarían en riesgo de ser marginadas. En general, la agenda presidencial de Biden no avanzaría hacia ninguna parte. Otras como el presupuesto gubernamental anual o las decisiones militares se convertirán en una pesadilla de discusiones.

Empoderamiento de la mujer latina

De acuerdo con el ‘Centro para Mujeres Americanas y Política’ (CAWP por sus siglas en inglés), un número importante de latinas están ya dentro del sistema político americano sirviendo de alguna manera en cargos públicos federales. “Pero este año las postulaciones de mujeres latinas es el más alto registrado”, comenta la vocería de CAWP. Actualmente, por ejemplo, hay 15 hispanas en el Congreso estadounidense; 14 en la Cámara de Representantes y una en el Senado.

“Como mujeres debemos sentirnos muy orgullosas y contentas por las postulaciones de este año a cargos en el Congreso -de Estados Unidos-” publica el CAWP; “son 36 mujeres hispanas las que aspiran llegar -a una curul-. 16 republicanas y 20 demócratas están en las boletas -electorales-”.



Donald Trump

“No creo que los resultados de estas elecciones signifiquen necesariamente un trampolín de lanzamiento para -Donald- Trump”, asegura Molina. En cambio, si los demócratas pierden las elecciones, un resultado probable es que “Biden no se presente a la reelección, especialmente si pierden el Senado”. La idea sería presentar a un candidato diferente de Biden para que el Partido Demócrata sea competitivo en las elecciones de 2024.

Según Molina, los demócratas están mirando entre sus posibilidades al gobernador de California, Gavin Newsom, quien está bien posicionado, pero seguramente habrá otros.

El voto hispano y Latinos for Trump

Los hispanos son un factor cada vez más preponderante en las elecciones estadounidenses. Sobre todo, los jóvenes. “Es natural, cada año tenemos más jóvenes en edad para votar y la comunidad hispana -en la Unión Americana- es joven, dinámica y cada vez más participativa”, comenta Molina. “La mayoría vota demócrata por la tradición de que sus necesidades son mejor atendidas por ellos. Pero los republicanos lo saben y cada año le ‘roban’ por así decirlo, a los demócratas, votos hispanos; por alguna razón muchos latinos están volteando a ver a ese partido”.

“Creo que hay hispanos virando hacia el Partido Republicano porque hay personas provenientes de países como Venezuela, Nicaragua, que han vivido bajo situaciones de dictadura, igual que los cubanos; y cuando escuchan -de los republicanos- que los demócratas son socialistas, pues tienden a votar más a los republicanos” reflexiona. La Oficina del Censo de Estados Unidos, muestra que el número de votantes de origen latino registrado rebasa los 34 millones.

“Los republicanos están invirtiendo mucho dinero para tratar de atraer el voto hispano” asegura Molina, “y según las últimas elecciones hay más y más hispanos dispuestos a votar por republicanos; especialmente los jóvenes, porque los latinos de mayor edad, debido a que conocen mejor los programas demócratas de los que se han beneficiado, siguen votando demócrata”.

Este ejercicio electoral de medio término en Estados Unidos, va a dejar más claro hacia donde se están moviendo las corrientes electorales, y permitirán medir el pulso, de cara a las presidenciales de 2024.