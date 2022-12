Le pedimos a AMLO que no se meta en asuntos de Perú: Entrevista a expresidente del Congreso de Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “violentó el principio de no intervención” en Perú, declaró a EL UNIVERSAL Luis Gonzales Posada, expresidente del Congreso de la República de ese país, quien también consideró que “hay una labor de intromisión de asuntos internos que violan la práctica internacional” y pidió al mandatario mexicano “no se meta en asuntos internos del Perú, que se preocupe por su casa y no por la nuestra”.

Gonzales Posada declaró a este medio que “el Presidente de México violentó el principio de no intervención”.

Detalló que “el año pasado mandó a su secretario de Hacienda [Rogelio Ramírez de la O] a brindarle apoyo político a [Pedro] Castillo, y el último fue su canciller [Marcelo Ebrard]. Y antes de que el Congreso votara si podía o no viajar el presidente peruano a México, por lo de la Alianza del Pacífico, volvió a meterse en asuntos internos, porque de forma pública pidió al Congreso que autorizara su viaje, lo que se consideró una absoluta impertinencia amenazando con realizar la Alianza del Pacífico en Perú, viniendo con los demás presidentes. Y creemos que hay una labor de intromisión de asuntos internos que violan la práctica internacional. La Alianza del Pacífico era el pretexto para victimizar a Castillo”, dijo Gonzales Posada a EL UNIVERSAL.

De acuerdo con el expresidente del Congreso, hay gran preocupacion en Perú por la intervención del mandatario mexicano, porque entre su nación y México siempre ha habido una relación de primerísimo nivel.

“Esto nos sorprende, porque mientras el presidente mexicano interviene en asuntos del Perú guarda absoluto silencio frente a otras dictaduras, como la de Cuba, y claro que forma parte colateral del llamado bloque chavista, al igua que Argentina y ahora con Lula de Brasil, y es su decisión, pero que no se meta en asuntos internos del Perú, que se preocupe por su casa y no por la nuestra. Y nos inquieta mucho porque siempre hemos tenido una relación histórica con México, de primerísimo nivel y de mucho cariño”.

El exministro de Relaciones Exteriores, quien ejerció el cargo bajo la presidencia de Alan García, cree que su país estuvo al borde del colapso, con el ahora expresidente Castillo porque le pesan varias acusaciones de corrupción.

“Mi país está muy mal y creo que con Castillo estuvo al borde del colapso absoluto. Teníamos un presidente que tuvo 52 denuncias, con siete carpetas fiscales abiertas por delitos de corrupción, que lo involucraban a él, a su esposa, a su familia en general y a sus allegados. Y lo que sustenta estas declaraciones son de exmiembros del gobierno, como el secretario General del Presidente de la República; el subsecretario general ha presentado pruebas de entregas de dinero para favorecer obras, etc. Y todo esto creó una situación dramática, un enfrentamiento entre el Congreso y el gobierno, que hubiéramos querido que se resolviera en el Tribunal Constitucional en un corto plazo”.

El también exrepresentante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) recordó que “Castillo cambió de gabinete constantemente, perdimos la cuenta de la cantidad de ministros que fueron cambiados, porque designaron personas no calificadas profesionalmente; vinculados a grupos terroristas, a grupos violentistas y de muy bajo nivel. Esto desestabilizó más al país y alentó a la confrontación, y no olvidar que este gobierno tiene una plataforma importante, del grupo chavista, apoyando a Nicaragua, Cuba y Venezuela, todos los sectores de izquierda, y lamentablemente con López Obrador, de México, vino siendo uno de sus soportes (...) no vi al presidente Castillo teminar su mandato, se habían votado 97 congresistas para presentar una denuncia ante el Tribunal Constitucional (...) en respuesta a las acciones que estuvo tomando el gobierno, dando indicio de la preocupación que existe. Este gobierno hizo cosas inexplicables”.

Gonzales Posada señaló que “el presidente no pudo gobernar por varias cosas, primero porque él empezó a despachar secreto en una casa privada, donde se comprobó que organizaban negocios y colocación de puestos públicos, y este tipo de información se había ocultado. Esto dio paso a una serie de denuncias de corrupción, a tal punto que hay ministros fugados, esto fue algo fundamental porque creó distancias, y cuando ellos hacen consejos descentralizados, que son de los departamentos o ceremonias que organizaba el presidente en Palacio de Gobierno, llevaban ahí lo que llamamos las portátiles, gente de su entorno, luego cierran el Congreso (...) y atacaron agraviantemente a la Fiscal de la Nación, [Patricia Benavides], que es la que ha abierto las investigaciones. Ellos tienen básicamente la bandera de la Asamblea Constituyente que no existe como figura, este mecanismo no existe. Y esta es la bandera que trajo al Perú Evo Morales”.

El expresidente del Congreso de la República de Perú acusó al exmandatario Evo Morales de querer entrar al país (Perú) con lo que al exmandatario boliviano le dio éxito, la Asamblea Constituyente.

Externó: “Apenas ganó la elección Castillo, Evo vino al Perú y dijo abiertamente que lo admiraba por varias razones, primero por la Asamblea Constituyente, porque él había tenido gran éxito en esto, por la nacionalización de los hidrocarburos, por la liberalización de la hoja de coca y la expulsión de la DEA. Y consideramos un asunto de intromisión de asuntos internos al grado de que los excancilleres de Perú lo declaramos persona no grata”.