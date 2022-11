Latinos destacan el privilegio del voto, tras elecciones intermedias en EU

El voto latino crece todos los años, por la sencilla razón que los jóvenes estadounidenses de origen hispano que alcanzan la mayoría de edad comienzan a registrarse para votar. Y habría que sumar también las decenas de latinos que llevan a cabo su ciudadanía año tras año y también se registran.

Para la colombiana Carolina Franco, salir a votar tuvo un significado muy especial, tal y como lo dijo a EL UNIVERSAL: “se trata de hacer en donde vivimos y más allá un lugar mejor, justo y seguro. La democracia y la libertad nos da estos regalos, no podemos, no debemos desperdiciarlos”.

Mariana Atencio votó por primera vez en Estados Unidos y su emoción era muy grande; “estoy orgullosa de haber votado por primera vez”, dijo llena de alegría, “el país -Estados Unidos- puede estar dividido, pero no es lo importante. Valoremos el privilegio de que nuestro voto sea -verdaderamente- contado y no tengamos que ser escoltados para votar. Sigamos participando en la democracia para defenderla”.



Y parte de esa democracia es aceptar las diferencias ideológicas entre quienes comparten las mismas raíces culturales. Este año uno de cada dos latinos votó -en promedio- por el partido republicano, de acuerdo con varias encuestas en salidas de centros de votación.

“Las regiones del país -en Estados Unidos- se han caracterizado por sus preferencias”, comenta a este diario un vocero de ‘Mi Familia Vota’; una organización sin fines de lucro que promueve el voto latino permanentemente. “No es lo mismo platicar con un venezolano que llega y está muy sensible a todo lo que sea socialismo, a hablar con un mexicano que trae otra sensibilidad social”.

El venezolano Rafa Campos desde Miami afirmó que “el ir a votar es un privilegio, no se debe dejar pasar; hay que cumplir porque después hay quienes se quejan, pero no hicieron el esfuerzo para cambiar lo que no les gusta”. Campos se refiere a las diferencias electorales que existen entre los hispanos, particularmente quienes viven en la parte Oeste y el Este de los Estados Unidos. “Aunque en estas elecciones leí que hubo más latinos votando republicanos y que una buena parte son mexicanos, la verdad es que aún son pocos; la mayoría sigue votando demócrata, no termino de entender por qué”.

Los temas medulares que movieron a los votantes hispanos para salir y ejercer este derecho son los mismos que movieron a otras culturas: inflación, derecho al aborto, migración y armas de fuego. Coincidieron en que “lo importante es seguir haciendo lo que nos toca, lo mejor posible, apoyar lo que creemos y alzar la voz contra lo que consideremos que no debe ser”, según sean sus convicciones, como lo mencionó Carolina Franco.



“Creo que estas elecciones tienen dos puntos muy claros sobre los resultados” comenta el vocero de ‘Mi Familia Vota’; “los latinos que votaron por republicanos que sumaron más que cualquier otro año de medio tiempo y los latinos que se postularon -de ambos partidos- para cargos públicos”.

Sobre esto último, Alex Nolette, venezolana desde Los Angeles, California, dijo que “se trata de algo muy bueno, más allá del partido por el cual lo hagan, tener presencia, ir ganando terreno político en este país es lo mejor que puede sucedernos”.

En lo que se refiere al resultado de las elecciones, en el sentido de que para la mayoría fue una sorpresa, el mexicano Gustavo Vargas, también desde Los Ángeles, comenta que “algunos medios conservadores y aún, algunos liberales, anticiparon una debacle para el partido en el poder -los demócratas-. No fue así, pero con votos por contar aún en Nevada y Arizona, todo parece indicar que el partido del -logotipo del- elefante tendrá gobernadores y senadores republicanos”. El mexicano recordó que Georgia se sabrá hasta diciembre.

Los latinos consultados en general coinciden en que el presidente estadounidense Joe Biden puede sentirse aliviado porque a pesar de la inflación récord que se está viviendo, no sufrió un revés político como el que se dijo y se subrayó decenas de veces que iba a suceder, antes de las elecciones.