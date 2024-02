La noche de este domingo Israel lanzó una serie de ataques contra la ciudad de Rafah, matando a decenas de personas.

Se cree que alrededor de 1.5 millones de palestinos se encuentran refugiados en esa ciudad, tras haber sido desplazadas por las operaciones de combate de Israel en el resto de la Franja de Gaza.

La mayoría de esas 1.5 millones de personas viven en pequeñas carpas y sufren debido a la escasez de alimentos, agua y suministros médicos.

Rafah está ubicada en la parte sur de Gaza y a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Gaza.

Allí se encuentra el único punto de cruce entre Gaza y Egipto.

La ciudad es también ampliamente considerada como el último refugio que queda para los habitantes de Gaza que huyen de las operaciones militares israelíes.

BBC

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, informó la mañana del lunes que desde que Israel comenzó su ofensiva el 7 de octubre 28 mil 340 palestinos han muerto y casi 68 mil han resultado heridos en la Franja de Gaza.

Según las autoridades, los ataques del domingo mataron a 164 personas e hirieron a 200, no quedó claro cuántos murieron en el ataque nocturno contra Rafah.

Durante la operación, dos rehenes israelíes fueron rescatados del segundo piso de un edificio.

Lee también: ¿Cómo es Rafah, la ciudad que alberga a la mayor cantidad de refugiados de Gaza?

Getty Un portavoz del Ministerio de Salud dirigido por Hamás afirmó que al menos 67 palestinos murieron la noche del domingo tras una incursión de Israel en la ciudad de Rafah.

BBC

Getty Images Los ataques dejaron grandes huecos en campos donde muchos palestinos levantaron las carpas para vivir en Rafah.

"Una masacre"

Residentes de Rafah le contaron a la BBC que en la ofensiva participaron helicópteros y barcos, además de la arremetida aérea en el norte y centro de la ciudad.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna Cisjordania, denunció que Israel está cometiendo "una masacre" en esa ciudad.

Lee también: Egipto amenaza con suspender tratado de paz si Israel entra en Rafah

Getty Images Los palestinos armaron un gran número de campamentos improvisados ​ cerca de la frontera con Egipto.

BBC

"¿A dónde?"

Muchos en la ciudad han expresado a la BBC el terror que sienten ante la perspectiva de una operación terrestre israelí allí.

"La pregunta más común en la mente de la gente es: ¿adónde podemos ir?", le dijo a la BBC el doctor Ahmed Abuidaid, quien agregó que la desesperación es aún mayor debido a que Rafah era considerada como la única parte segura que quedaba en la Franja de Gaza.

Lee también: Mediadores y otros advierten sobre desastre en Gaza si Israel lanza ofensiva terrestre en Rafah

BBC

Getty Images Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos en Rafah, una ciudad que ha quintuplicado su población desde el inicio de las operaciones israelíes.

Rafah es el mayor centro urbano en la frontera con Egipto.

Hace solo cuatro meses la localidad tenía una población estimada en 280 mil habitantes, pero con la llegada de masiva de refugiados se ha casi quintuplicado, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).

BBC

Getty Images Foto aérea de Rafah tomada el 31 de diciembre de 2023.

La comunidad internacional advirtió a Israel que no lleve a cabo esta ofensiva.

Estados Unidos indicó que una invasión de Rafah sería un "desastre", mientras que la Unión Europea y la ONU expresaron su preocupación.

El canciller de Reino Unido, David Cameron, aseguró este lunes que Israel debería "detenerse y pensar seriamente" sobre cualquier ofensiva terrestre en Rafah y el impacto sobre las 1.5 millones de personas refugiadas allí.

"No tienen ningún lugar adonde ir", dijo en una rueda de prensa. "No pueden ir al sur, a Egipto. No pueden ir al norte y regresar a sus hogares porque muchos han sido destruidos".

"Estamos muy preocupados por la situación y queremos que Israel se detenga y piense seriamente antes de tomar cualquier medida adicional", agregó.

Grupos humanitarios han dicho que no es posible evacuar a todas las personas que han encontrado refugio en esa ciudad.

BBC

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare