Lanza RU manual ante abuso sexual en México

Bruselas.- Para el Gobierno del Reino Unido resulta importante que aquellos connacionales que visiten México sepan qué hacer en caso de ser violentados o abusados sexualmente durante su estadía en el país.

Para ello ha desarrollado un manual en el que ayuda a los ciudadanos británicos a tomar decisiones durante su estadía en México, para buscar asistencia en caso de haber sido víctima de violencia, y recibir atención y asesoramiento médico y judicial.

Igualmente traza la hoja de ruta para emprender acciones legales desde el extranjero, luego de haber sufrido alguna forma de agresión sexual.

El documento titulado Violación y Agresión Sexual en México - Información para Víctimas, fue elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y parte del principio de que es importante que la víctima siempre recuerde que el abuso “no fue su culpa”.

“La violación y la agresión sexual siempre está mal, sin importar quién la cometa o dónde suceda. Es traumático y puede afectarte tanto física como emocionalmente. No tengas miedo de buscar ayuda”, señala la publicación.

La guía de acción ante un delito que ha atrapado la atención de la autoridad británica está compuesta por seis capítulos que de alguna manera llevan a la víctima a buscar justicia.

El primer paso tras la agresión es contactar al personal de la Embajada británica en México, quien será “cortés, paciente, sensible y podrá brindar información sobre la policía local y los procedimientos médicos”, en un contexto de estricta confidencialidad.

Si la persona agredida opta por denunciar, se recomienda hacerlo lo antes posible para conservar la evidencia forense.

“Lavarse o lavar la ropa puede dificultar que la policía obtenga pruebas forenses. Si te cambias de ropa, lleva a la policía la que portabas”.

Igual de importante es la preservación de evidencias, como condones, cepillos de dientes o mensajes de texto.

Insiste en obtener el reporte policiaco, y antes de firmarlo debe ser revisado cuidadosamente por un traductor.

Si la víctima opta por no denunciar el delito a la policía mexicana, todavía tiene la posibilidad de acudir a la autoridad británica para exponer el incidente, aunque será remota la posibilidad de justicia.

“Las fuerzas policiales del Reino Unido no pueden investigar delitos cometidos en el extranjero. Si no denuncia el delito en el país donde ocurrió, no hay garantía de que se lleve a cabo una investigación, ya que la policía de ese país tiene jurisdicción total”.

“Las fuerzas policiales extranjeras pueden decidir si solicitan el apoyo de la policía del Reino Unido, sin embargo, este puede ser un proceso muy largo y requiere la cooperación de ambos países”.

El reporte sostiene que en México hay que denunciar el crimen ante el Ministerio Público, dentro de las 72 horas posteriores al incidente para evitar la pérdida de evidencia médica.

Considera importante acudir en compañía de una persona de confianza y de alguien que hable español para dar veracidad de lo que queda en el reporte.

“El Ministerio Público es responsable de brindar medidas de protección a las víctimas de violencia o agresión sexual. También son responsables de realizar una investigación, presentar pruebas ante un juez y mantener a la víctima informada sobre el estado de su caso”.

“El MP puede solicitar su consentimiento para ordenar un informe pericial del delito sexual que incluya un examen ginecológico y una evaluación psicológica especializada. Ambas evaluaciones son gratuitas y deben ser realizadas por funcionarios del MP. La policía mexicana no aceptará informes de hospitales privados. Si no da su consentimiento para los exámenes, su informe puede ser desestimado”, alerta el texto.

Aunque los tiempos varían entre los estados de la República, se estima que en general los procesos duran más de un año.

Por lo regular, la policía mexicana no informará a su contraparte británica, por lo que la víctima es responsable de la divulgación del caso.

Entre las organizaciones no gubernamentales que pueden acompañar a la víctima durante el proceso, menciona a la Red Nacional de Refugios, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas y Tiempo Fuera - Ruta de acción en caso de violación.

De acuerdo con la alerta de viaje emitida por la oficina de exteriores británica, “el crimen y la violencia son problemas graves en México y la situación de seguridad puede representar un riesgo para los extranjeros”.

“Varios delitos sexuales graves se han producido en zonas turísticas fuera de la Ciudad de México. Tenga cuidado incluso en áreas cercanas a hoteles, y especialmente después del anochecer”.

Aconseja no dejar comida y bebidas desatendidas en bares y restaurantes, algunas de las agresiones se producen después de que los viajeros son drogados.

La organización caritativa Rape Crisis England & Wales, estima que cinco de cada seis mujeres no denuncian ante la policía el haber sobrevivido un ataque de violación, mientas que cuatro de cada cinco hombres. El 40% no lo hace por vergüenza, el 38% piensa que la policía no puede ayudar y el 34% considera que sería humillante.