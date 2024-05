Madison Noronha, quien vivía en Australia y que estaba recién casada falleció en los brazos de su marido tras sufrir un aneurisma cerebral mientras estaban de luna de miel en Europa.

De acuerdo con lo contado por Daily Mail la mujer se desplomó mientras caminaba junto a su esposo en sus vacaciones por Ámsterdam, Países Bajos.

El matrimonio de Madison y Kyle Noronha se celebró el 21 de abril de 2023, posteriormente, decidieron viajar a Europa para iniciar su luna de miel y, tras la noche de bodas, inició la pesadilla.

Luego de que la mujer se desmayara, se le trasladó a un centro médico local, en donde los médicos le hicieron varios exámenes y determinaron que había sufrido un aneurisma cerebral.

A pesar de los esfuerzos inmediatos y una intervención quirúrgica de emergencia, los intentos por preservar la vida de Madison fueron en vano. La joven falleció al lado de su esposo Kyle y otros seres queridos que llegaron al lugar para estar a su lado en sus últimos momentos.

Falleció por un aneurisma cerebral

"Los médicos no podían creer el tamaño del aneurisma y nada pudo evitar que esto sucediera y no se pudo hacer nada para salvarla", dijo el esposo. "Mi querida esposa, no puedo comprender lo que ha pasado, estoy hecho un millón de pedazos. Por siempre y para siempre, cariño", agregó.

Los gastos médicos y el traslado de su cuerpo al país en el que vivían, fueron muy altos, por esto, la organizadora Taylah Wicks, en donde trabajaba Madison, abrió una página para recaudar dinero y recaudar dinero para pagar todos los gastos.

"Estamos todos desconsolados, pero no podemos imaginar el dolor que Kyle y su familia inmediata están experimentando", expresaron. Y añadieron: "Los padres de Madi han accedido amablemente a permitirnos crear esta página para recaudar dinero y aliviar el estrés y la carga financiera durante este momento increíblemente difícil. Los fondos recaudados ayudarán con los vuelos, los costos del funeral y ayudarán a llevar a nuestra querida Madison a casa para que descanse".









¿Qué es un aneurisma?

De acuerdo con lo explicado por MedlinePlus "un aneurisma es un ensanchamiento o abombamiento anormal de una parte de una arteria debido a debilidad en la pared del vaso sanguíneo".

La causa precisa de los aneurismas aún no se entiende completamente, algunos pueden ser congénitos, presentes desde el nacimiento, y podrían deberse a anomalías en ciertas partes de la pared arterial.

Los síntomas varían, según la ubicación del aneurisma. Si se da en la parte superior del cuerpo, puede causar dolor, hinchazón y una protuberancia pulsátil. En otras ocasiones, puede no presentar síntomas o causar problemas como visión doble, vértigo, dolores de cabeza intensos y, si se rompe, dolor súbito, presión arterial baja, taquicardia y riesgo de daño neurológico grave.

Lee también Papa Francisco hará santo a Carlo Acutis, el "apóstol de internet"

*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc