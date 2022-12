La crisis de las redes sociales

En este 2022, Twitter y Meta, que aglutina Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger, sufrieron una gran crisis con despidos masivos, pérdidas millonarias y productos que no acabaron de despegar.

La primera vivió un cambio de dueño, tras muchos dimes y diretes, con la compra por parte del multimillonario Elon Musk, CEO de Tesla, por 44 mil millones de dólares. El magnate aseguró en su momento a los anunciantes que no buscaba “hacer dinero”, sino “tratar de ayudar a la humanidad”. Desde su adquisición, Musk no tuvo ingresos con la red social. La empresa ha llegado a tener pérdidas de más de 4 millones de dólares al día, según el propio magnate, y por eso dijo que al inicio no tuvo otra opción que despedir a empleados, acción que le valió polémica por las condiciones en que los realizó; incluso algunos extrabajadores denunciaron a la compañía.

El CEO de Tesla explicó que “a todos los que salieron se les ofrecieron tres meses de indemnización, que es 50% más de lo requerido legalmente”. También tuvo problemas por la pérdida de anunciantes, según él, por “grupos de activistas” que presionan para retirar la publicidad.

Para hacer frente a las pérdidas, Musk lanzó Twitter Blue, un servicio de suscripción de ocho dólares por mes para verificar las identidades de los titulares de las cuentas. Una noticia que no cayó bien entre los usuarios, que cuestionaron que cualquiera podrá “comprar” la verificación, lo que demerita su credibilidad.

En un foro de chat en vivo, el magnate declaró que sin los cambios, incluidos los despidos, la empresa habría perdido 3 mil millones de dólares al año.

Otra compañía que vivió un año para el olvido es Meta. Durante la pandemia contrató a miles de empleados, pero para otoño anunció el despido de cerca de 13% de su plantilla: 11 mil personas. “Mucha gente predijo que esto sería una aceleración permanente que continuaría incluso después de que terminara la pandemia. Yo también lo hice y tomé la decisión de aumentar significativamente nuestras inversiones. Desgraciadamente, esto no salió como esperaba”, comentó en noviembre el consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg. La empresa también lanzó el metaverso y, para el futuro, 20% de los ingresos irán a este proyecto, bajo Reality Labs.

Debra Aho Williamson, analista principal de Insider Intelligence, enlista a EL UNIVERSAL las razones de la crisis de las redes: “Para Meta, propietaria de Facebook e Instagram, el debilitamiento de las condiciones económicas mundiales (...) la competencia de otras compañías, incluida TikTok, por usuarios e ingresos, han causado un déficit de ingresos. Para Twitter, el desafío es mantener los usuarios y los ingresos después de que Elon Musk asumiera el control. Snapchat también ha sufrido las consecuencias de una economía mundial pobre. TikTok se ve algo menos afectado, pero recientemente recortó sus perspectivas de ingresos y aún enfrenta el espectro de la regulación debido a su relación con China”.

La especialista argumenta que “los jóvenes impulsan las tendencias en las redes sociales; fueron los primeros en adoptar Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok, y es el momento adecuado para que la Generación Z adopte una nueva plataforma”.

Agrega que la Generación Z busca “círculos sociales más pequeños, compartir en tiempo real y menos enfoque en imágenes y videos pulidos y perfectos”.

De acuerdo con el reporte Conexión, creatividad y drama: la vida de los adolescentes en las redes sociales en 2022, del Pew Research Center, “la mayoría de los adolescentes dan crédito a las redes sociales por fortalecer sus amistades y brindar apoyo”.

La experta de Insider Intelligence muestra cómo los jóvenes van cambiando las tendencias al indicar que “podemos mirar plataformas como BeReal en busca de inspiración sobre lo que podría venir a continuación. La aplicación para compartir fotos fue la estrella emergente de 2022 (...) gracias a su enfoque en la autenticidad espontánea frente al aspecto refinado y curado de otras aplicaciones sociales. En 2023, nuevas empresas (...) continuarán con este impulso en Estados Unidos al conectar a los usuarios en círculos pequeños e íntimos, como escuelas, universidades”.

Concluye que “las plataformas como TikTok no desaparecerán, pero esperamos que los jóvenes también usen estas plataformas alternativas. El impacto se puede sentir más fuertemente en Instagram, que ha tenido problemas para mantener a sus usuarios más jóvenes”.