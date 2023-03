Keith Raniere, fundador de secta NXIVM, acusa al dueño de Reforma de querer matarlo

Keith Raniere, exlíder de la secta NXIVM, acusó en una carta desde prisión a "un multimillonario magnate de los medios de comunicación en México (...) a probablemente matarme".

En la misiva, indica que el "magnate (...) a quien conozco bien (cuya hija era líder en mi organización), prometió gastar y hacer lo que fuera necesario para encarcelarme por el resto de mi vida".

Rosa Laura Junco, hija del dueño de los periódicos El Norte y Reforma, Alejandro Junco de la Vega, fue señalada de ser discípula del acusado e incluso de formar parte del primer círculo de lo que en la organización NXIVM se conocía como “esclavas sexuales”.

Raniere escribió la misiva el 12 de noviembre del año pasado; sin embargo, apenas se agregó al archivo del caso el 24 de febrero pasado.

La declaración jurada de Raniere, compartida con The US Sun, fue presentada para apelar contra su transferencia propuesta a una de las dos Unidades de Gestión de Comunicaciones (CMU) de la Oficina Federal de Prisiones, denominada Guantánamo Norte, que alberga a algunos de los delincuentes y terroristas más violentos del país.



Foto: The US Sun

En el documento, del que también dio cuenta Juan Alberto Vazquez, quien publicó NXIVM. La secta que sedujo al poder en México, se indicó que “enviarme desde USP Tucson, lejos de mis abogados, en un proceso físicamente doloroso y potencialmente tortuoso, a otro entorno potencialmente más peligroso, ajeno a mí, es lo que tradicionalmente hace B.O.P.( la Agencia Federal de Prisiones) silenciar y/o castigar a los reclusos. Por favor, no dejen que me silencien o envíen. Mantenerme en el SHU o colocarme en una unidad diferente es otra forma de represalia y silenciamiento. Por favor, que el B.O.P. me regrese a mi unidad normal, C-1, tan pronto como sea posible”.

Fue condenado en 2020

Raniere fue condenado el 27 de octubre de 2020 a 120 años de prisión por convertir a algunas mujeres en esclavas sexuales marcadas con sus iniciales y por abusar sexualmente de una adolescente de 15 años.

El grupo atrajo a millonarios, como la heredera de la marca Seagram’s, Clare Bronfman, y a actores de Hollywood, como Allison Mack, de la serie de televisión “Smallville”, entre otros.

Los fiscales dijeron que Raniere creó una hermandad secreta dentro de NXIVM llamada DOS. Raniere también fue declarado culpable de actos de extorsión, robo de identidad y producción y posesión de pornografía infantil.

Actualmente, el hombre de 62 años está tratando de apelar su condena alegando que se fabricó y colocó evidencia de pornografía infantil en su computadora, mientras que sus abogados afirman que su presunto maltrato es parte de un esfuerzo continuo de las autoridades para suprimir su capacidad para pelear su caso en corte.

