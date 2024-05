Sobre el acuerdo con American Media Inc (AMI) para publicar historias favorables sobre Trump, Blanche dice que se trata de una "práctica común". "Era un buen negocio para ambos", dice. Rechaza que con ello el expresidente haya tratado de "influir" en la elección de 2016, que ganó el republicano. Sobre otro presunto pago, a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, Blanche asegura que "no hubo ningún delito" y que ella no quería que saliera a la luz su historia. "Nunca hubo riesgo de que sus acusaciones influyeran en las elecciones porque ella no quería que se publicara su historia", asegura.