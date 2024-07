El presidente estadounidense, Joe Biden, dio su apoyo explícito a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que lo sustituya como candidato presidencial demócrata, poco después de anunciar que no buscará la reelección.

En su cuenta de X, Biden, de 81 años, dijo: "Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y centrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi Vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer mi pleno apoyo y respaldo a Kamala para que sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo".

El post se dio a conocer poco después de que Biden difundiera una carta señalando que "aunque fue mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país retirarme (de la contienda) y enfocarme únicamente en cumplir mis tareas como presidente por el resto de mi mandato".

Biden cedió así a la creciente presión demócrata para que se hiciera a un lado, tras su desastroso desempeño en el debate del pasado 27 de junio con su rival republicano, Donald Trump.

Entre los demócratas, varios habían señalado que Harris era la mejor opción para sustituir a Biden y las encuestas la colocan en la mejor posición cara derrotar a Trump.









