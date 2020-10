Joe Biden da negativo a coronavirus

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y su esposa, Jill, dieron negativo al coronavirus, informan miembros de su campaña.

Biden tuiteó: "Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de Covid. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. Espero que esto te sirva de recordatorio: usa una máscara, mantén la distancia social y lávate las manos".

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020