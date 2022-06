Jefe de la Unión Europea para la Política Exterior da positivo al Covid-19

Bruselas.- El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, anunció hoy que se ha visto obligado a aislarse después de haber dado positivo por coronavirus.

"He dado positivo en la prueba de Covid-19. De acuerdo con las normas y procedimientos pertinentes, estoy en aislamiento. Me encuentro bien", indicó Borrell en su cuenta en Twitter.

I have been tested positive for Covid-19.

In line with the relevant rules and procedures, I am in self-isolation.

I am feeling fine.

