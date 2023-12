El ultraderechista, Javier Milei, dio su primer discurso como presidente ante simpatizantes, y dijo que hoy comienza una nueva era en Argentina; "hoy damos por terminada una larga y triste historia de declive y comenzamos la reconstrucción de nuestro país".

“No hay vuelta atrás. Hoy enterramos décadas de fracaso y peleas sin sentido que nos han dejado en la ruina; hoy empieza una era de paz y prosperidad, de libertad y progreso, de desarrollo”.

Milei mencionó que por más de 100 años los políticos han insistido en defender un modelo que lo único que genera es “pobreza, estancamiento y miseria”. Dijo que el modelo ha fracasado en todo el mundo, pero en especial en nuestro país.

Mencionó que estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia, como en su momento lo hizo el Muro de Berlín.

Lee también Cristina Kirchner llega a la toma de posesión de Milei; hace "Britneyseñal" a seguidores

“Mi gobierno recibe la peor herencia en la historia”

El presidente de Argentina compartió ante sus seguidores que ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que él recibe.

“El kirchnerismo nos deja déficit gemelos por 17% del PIB. No existe solución viable en que se evite atacar el déficit fiscal”.

Lee también Javier Milei jura como presidente de Argentina

Habrá ajuste fiscal y no monetización

Para una pronta solución a la economía del país, Milei propone un ajuste fiscal de 5 puntos y por el otro lado, dijo, “es necesario limpiar los pasivos remunerados del Banco Central”.

“Así se pondría fin a la emisión de dinero, y con eso, a la única causa de la inflación”.

Refirió que aun cuando “hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre económico del gobierno saliente. Lo vamos a pagar en inflación”.

“Esta es la herencia que nos dejan: una inflación plantada de 15 mil por ciento anual, que vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla”.

Compartió que la máxima prioridad es hacer todos los esfuerzos para evitar una catástrofe. La economía no crece desde 2011. Los salarios reales, afirmó, se "han destruido".

“Nos han arruinado la vida, nos han hecho caer 10 veces nuestros salarios. No hay plata. Por ende, no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock".

Reconoció que la situación "va a empeorar" antes de mejorar. Mencionó que habrá estanflación, pero este es el último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina. Finalizó el tema de la economía mencionando que hay “luz al final de camino", de lo contrario, se generaría una hiperinflación que llevaría al país a convertirse en algo parecido a la Venezuela de Chávez y Maduro.

Mieli envió también un mensaje al Kirchnerismo y aseguró que su gobierno "no llega a perseguir a nadie ni a perseguir nuevas vendettas".

Advirtió que con su gobierno, Argentina será "un país que dentro de la ley permite todo, pero fuera de la ley, nada".

El presidente concluyó su discurso con su clásico: "¡Viva La Libertad, carajo!".

Lee también ¿Qué rol jugará Karina, la hermana de Javier Milei, a la que llama "El Jefe"?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vcr