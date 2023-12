Los funcionarios israelíes han insinuado que se está acabando el “reloj de arena diplomático” para alcanzar una solución negociada a la escalada de combates en la frontera con el Líbano.

Benny Gantz dijo que el ejército israelí intervendría si los militantes no dejan de disparar contra el norte de Israel. "Se está acabando el tiempo para una solución diplomática", añadió.

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel dijo que las tropas estaban "muy preparadas" para más combates en el norte.

Un informe de la radio KAN de Israel el jueves, después de una salva de cohetes particularmente intensa que impactó en la ciudad de Kiryat Shmona, en el norte de Israel, citó a una fuente del gobierno diciendo que las partes se estaban "acercando al punto en que las posibilidades de alcanzar un acuerdo que pudiera garantizar que Hezbolá estaba distanciado de la frontera se agotaría... La arena en el reloj de arena diplomático en el Líbano se está acabando”.

De acuerdo con The Guardian, Eli Cohen, ministro israelí de Exteriores, después de un viaje al norte el miércoles, dijo: “Sólo hay dos opciones: una solución política o una operación militar. Lo que existía antes del 7 de octubre ya no existirá... Concederemos un cierto tiempo para una solución política. Y si no se logra ninguno, todas las opciones están sobre la mesa”.

Gantz señaló que “la situación en la frontera norte de Israel exige un cambio”. "El cronómetro para una solución diplomática se está acabando; Si el mundo y el gobierno libanés no actúan para impedir los disparos contra los residentes del norte de Israel y para distanciar a Hezbolá de la frontera, las FDI lo harán”, dijo en una conferencia de prensa.

"Nuestra primera tarea es restablecer la seguridad y la sensación de seguridad entre los residentes del norte, y esto llevará tiempo", afirmó el jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi, tras realizar una "evaluación de la situación".

Los dirigentes de Hezbolá elogiaron el ataque transfronterizo sin precedentes lanzado por hombres armados de Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre, en el que murieron al menos mil 200 personas -la mayoría de ellas civiles- y unas 240 más fueron tomadas como rehenes.

