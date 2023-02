Influencer de 21 años cuida a su hija de 15 y desata polémica en redes sociales

Hunter Nelson, una influencer estadounidense de 21 años de edad, es madre de tiempo completo... de una hija de 15 años. Le lleva seis años a la chica y se llevan de maravilla. Pero para la gente, el caso es más que polémico.

Por eso, Nelson decidió contar su historia en TikTok [email protected]-. Allí cuenta todo lo que viven madre e hija, No es sencillo. Ella tuvo que dejar de lado los pasatiempos propios de los jóvenes de su edad para ocuparse de la pequeña Gracie.

"Conduciendo por la carretera me doy cuenta de que tengo 21 años y tengo una hija de 15″, expresa en un video. “Ningún otro padre o miembro del personal de su escuela secundaria me tomará en serio. Ya puedo sentir que la gente me pregunta en qué grado estoy cuando voy a sus eventos. ¿Cómo voy a enseñarle a conducir cuando apenas puedo avanzar por la carretera?”, se pregunta.

Pero los usuarios no dejaban de preguntarle: "¿Tuviste una hija a los 6 años?". Ante la insistencia, Nelson respondió: “No tuve un bebé cuando tenía 6 años, lo que pasa es que solicité la custodia de mi hermana hace unos meses. Sentí que la mejor manera de mantener a mi hermana segura, feliz y de satisfacer todas sus necesidades y deseos era que se viniera a vivir conmigo”.

“Lo que hice es 100% legal”

El padre de Hunter y su media hermana Gracie falleció en 2015. Poco después, la madre de Gracie, originaria de Carolina del Norte, también murió. Cuando Hunter supo que la niña podía ser trasladada a un hogar para huérfanos, decidió que no pasaría y solicitó en tribunales la custodia de la adolescente. “Lo que hice es 100% legal”, afirma.

La familia materna de Gracie no estaba de acuerdo, pero Hunter siguió adelante. “Sentí que estaba haciendo lo mejor para ella, incluso si era muy difícil para los dos”, mencionó.

Tras obtener la custodia, ahora Hunter es la madre de Gracie. Y las críticas y polémica dieron paso a los elogios y mensajes de apoyo en las redes. "Eres un ejemplo a seguir", "tú puedes", son algunos de los mensajes que ha recibido Hunter después de explicar por qué, a sus 21 años, tiene una hija de 15.

