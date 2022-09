Huracán en Florida: “Nunca vi un monstruo como Ian”

Miami. Ciudades fantasma: así lucía ayer el territorio desde el sur en los Cayos a la costa suroeste de la península de la Florida, especialmente entre Naples, Fort Myers y Charlotte, por donde ‘Ian’, un huracán categoría 4, casi 5, golpeó con vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora y rachas de alrededor de 280 kilómetros. Árboles, semáforos, postes, espectaculares, tumbados por doquier; incluso techos de viviendas.

Pocos minutos antes de que ‘Ian’ tocara tierra, alrededor de las 13:30, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, advertía de la magnitud de la amenaza. “Es un huracán realmente monstruoso que se ha fortalecido, es de categoría 4 y puede ser de categoría 5... Hemos estado en contacto toda la mañana con muchos funcionarios locales en lugares como Charlotte y el condado de Lee. Se les preguntó acerca de algunas de las evacuaciones y, básicamente, lo que me informan es que la mayoría de las personas en esas áreas vulnerables se fueron”.

“Los fuertes vientos y la lluvia comenzaron a sentirse desde el martes en el sur de Florida; especialmente en los Cayos, donde hay grandes áreas inundadas y devastadas”, dijo a EL UNIVERSAL Daniel Llarguez, uno de los voceros de la Oficina de Prevención de Desastres de Estados Unidos, (FEMA, por sus siglas en inglés). “Afortunadamente el llamado para evacuar los Cayos fue escuchado y se pudieron evitar pérdidas de vida. Nosotros –en FEMA- estamos supervisando todas las áreas a las que es posible ir ingresando”.

En promedio suman alrededor de 2 millones y medio las personas a las que se les comunicó una orden de evacuación obligatoria. “A quienes aún están en sus casas, permanezcan allí hasta que la tormenta pase. A veces van a experimentar calma y a veces se va a sentir muy fuerte”, advirtió el gobernador Ron DeSantis.

“Estamos muy sorprendidos, hemos vivido muchos huracanes, pero este –‘Ian’- ha sido el más monstruoso que nos ha tocado” comentó a este diario, vía telefónica, María, madre de familia, quien no creyó necesario dejar su casa y se quedaron a esperar al meteoro. “Nunca nos hemos salido de casa, no creíamos que fuera a ser tan peligroso esta vez. Gracias a Dios estamos bien, aunque esto no termina aún”.

En el condado de Manatee, una familia de cuatro miembros, incluyendo un bebé de menos de seis meses y una niña de 5 años, también se quedó en casa.

“Es que con mi bebé tan pequeño no quisimos salirnos, confié en que mi casa nos iba a proteger y gracias a Dios así ha sido hasta este momento” comentó el padre de familia.

Hasta este momento se desconoce el costo de los daños materiales, pero se estima en millones: Ian ya ha sido clasificado como uno de los 5 huracanes más devastadores que ha pegado en Florida.

Aunque no hay reportes de decesos en el estado, sí se informó de la desaparición de una veintena de balseros cubanos que naufragaron cuando se dirigían a los Cayos, debido al fuerte oleaje.

Aunque el condado Miami-Dade no ha recibido de frente la fuerza de Ian, sí recibió el impacto de algunos tornados desde la noche del martes, que arrancaron de raíz algunos árboles, volcaron avionetas estacionadas en aeropuertos locales e hicieron volar un par de autos, además de destruir techos y ventanas.

Por la noche, el meteoro redujo su fuerza a un huracán categoría 3. Sin embargo, su radio de influencia era suficientemente amplio y una preocupación particular era su lento avance, a 14 kilómetros por hora.

Junto con la gente de la FEMA, un destacamento de la Guardia Nacional fue desplegado para auxiliar a la población. La declaración de emergencia para obtener fondos federales ya había sido declarada, antes de que tocara tierra ‘Ian’.

En materia de inundaciones Naples y Fort Myers han llevado la peor parte. “Hay reportes de áreas donde la lluvia ha sido sumamente intensa y las marejadas han alcanzado hasta el metro y medio o más. Los autos están casi cubiertos por el agua en muchas calles” describió el vocero de FEMA. Videos mostraban escenas impactantes de la Bahía de Tampa, donde la fuerza de Ian provocó la retirada momentánea de las aguas y subsecuentes marejadas.

“Tenemos información del Centro de Meteorología de Florida, que nos indica que conforme Ian vaya avanzando al interior de la península, habrá también inundaciones y devastación como la que estamos viendo aquí -en el suroeste-”, advirtió Llarguez.

Entre la madrugada y la mañana de este jueves, ‘Ian’ estará pasando a la altura de Orlando y podría volver a desembocar en el mar, esta vez en el Océano Atlántico, donde podría volver a tomar fuerza categoría 3 o 4 y volver a ingresar a Estados Unidos a la altura de las Carolinas.

En las áreas bajo advertencia de huracán, comercios, escuelas, aeropuertos permanecen cerrados. Se estima que más de un millón de hogares no cuentan con electricidad. Pocas gasolineras abrieron y escaseaban productos como comida no degradable, agua, papel de baño, etc.

“Hasta que ‘Ian’ no deje la península -de la Florida- y se aleje, los vientos y la lluvia continuarán siendo un alto riesgo; así que el llamado es que no salgan si no es estrictamente necesario”.