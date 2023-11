Un hecho atroz ha conmocionado las redes sociales luego de que circulara un video en el que un hombre asesinó a sangre fría a su compañero de trabajo tras golpearlo varias veces con un tanque de gas en la cabeza.

De acuerdo con el diario peruano EL COMERCIO, los hechos habrían ocurrido en la ciudad de Ayacucho, Perú, en septiembre del 2022; sin embargo, recientemente el video se ha vuelto a viralizar en redes sociales debido a las impactantes imágenes.

El asesinato ocurrió al interior de una distribuidora de gas en la ciudad de la zona sur central de Perú, donde se encontraba Rafael Vilcatoma Arone junto a su compañero Abraham Lucano Huarcaya.

Ambos trabajaban etiquetando y acomodando los tanques de gas vacíos, cuando Abraham Lucano se agachó para realizar unos apuntes, y en su oportunidad Rafael Vilcatoma lo golpeó en la cabeza con un cilindro.

El ataque provocó que la víctima terminara inconsciente y tendida en el suelo. No obstante, al ver esto, Rafael Vilcatoma volvió a tomar el tanque de gas y lo lanzó varias veces sobre el rostro de su compañero.

Esto le provocó la muerte al trabajador, mientras que su asesino huyó del lugar. La Policía logró capturar al sujeto y lo llevó a una comisaría.

Lee también: La Policía Nacional de Perú niega haber agredido a jugadores de la selección de Venezuela

"Era Chucky”: la confesión del hombre que asesinó a su compañero con un tanque de gas

Por su parte, Rafael Vilcatoma Arone, el sujeto que asesinó a su compañero de trabajo al golpearlo en la cabeza con un tanque de gas, confesó ante las autoridades el porqué de su repudiable accionar.

El testimonio de Rafael Vilcatoma Arone fue difundido por el noticiero América Noticias, en donde al ser interrogado utilizó al personaje ficticio de una película de terror para justificar su cometido.

“O sea, yo estuve trabajando allí tranquilo arreglando, allí los estos [tanques de gas], y de allí ya no era yo, de allí era ya ‘Chucky’ [...] Yo no se por qué le he pegado”, dijo Vilcatoma a los policías en la comisaría.

“No sé, nada más yo estuve allí trabajando tranquilo y de ahí ya no he sido yo. Era ‘Chucky’ ya. Yo no he sido. ‘Chucky’ no responde ni ha hablado”, agregó el sujeto.

Según la dueña de la distribuidora de gas, Rafael Vilcatoma era un hombre “muy callado” y lo había contratado semanas atrás de los hechos. En tanto, el hombre asesinado Abraham Lucano había cumplido ocho días laborando en ese local.





* Con información de EL COMERCIO PERÚ

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vare