“Hay esperanza”: sobrevivientes del cáncer de mama

Miami.— El 19 de octubre es el día destinado al cáncer de mama. “Pero no es una enfermedad para recordarse sólo una vez al año”, dice a EL UNIVERSAL Eileen Fuentes desde Nueva York. “Es una enfermedad para tener presente todo el año, junto con todas sus variantes; no sólo la de [cáncer de] mama”.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés), en 2019, el año más reciente del que se tienen estadísticas, en el país se enfermaron de cáncer de mama 264 mil 121 mujeres, de las que 42 mil 280 fallecieron. Un promedio de 130 por cada 100 mil mujeres en EU.

La estadística muestra que los casos anualizados van a la baja: cada año hay mejores respuestas de supervivencia en la nación para que una mujer diagnosticada con cáncer de seno siga viva.

“Cuando supe que tenía la enfermedad, a los 34 años, no sabía qué pensar. Me enojé, lloré, sentí mil cosas, pero al poco tiempo tomé una determinación: si sobrevivía me dedicaría a servir a mi comunidad con este tipo de enfermedad”, relata Eileen. “Esa idea me dio fuerza y me ayudó a salir adelante”. Han pasado 14 años desde aquel 2008 y Eileen, en 2010, creó su fundación y desde entonces dirige un programa de bienestar bilingüe para enfermos de cáncer, basándose en la alimentación, los hábitos y el pensamiento positivo.

Eileen estaba amamantando a su hija la más chica cuando sintió un pequeño bulto, extraño, en su pecho. Fue al médico inmediatamente y, tras los estudios, le diagnosticaron cáncer de mama: “Supongo que a todas nos sucede, nos asustamos, no sabemos qué pensar y lo primero que viene a la mente es la familia y la idea de morir (...) En ese momento ya tenía a mis tres hijas y (...) mi esposo también estaba muy asustado. Aún no entendíamos la enfermedad ni sabíamos que era más probable que viviera a que muriera”.

Blanca, de 65 años, se enteró casi que por milagro. “Un día recibí a una sobrina que tenía tiempo [años] de no ver; ella vive en México y yo en Los Ángeles. Platicábamos de todo, la familia, su matrimonio, hijos (...) Y en un momento me pidió pasar al baño. Cuando regresa me pregunta: ‘Oye tía, ¿quién tiene cáncer?’, yo me sorprendí y le dije que nadie y le pregunté por qué me preguntaba y me dijo: ‘Es que el baño huele a lo mismo que olía el de mi mamá cuando vivía y tú sabes que murió de cáncer’”.

Blanca decidió ir al médico. “Me diagnosticaron cáncer de mama y gracias a ese comentario, lo supe, pude tratarme y salvé la vida”. Cada mujer tiene su propia historia. “Cada caso es individual y tiene sus propios pros y contras; todo influye de principio a fin en el proceso de buscar salir adelante”, comenta el doctor Enrique Martínez, asesor médico en diversos hospitales en EU.

Dentro de los últimos avances, la Cleveland Clinic en EU, desde 2021, ha estado haciendo ensayos preventivos con un medicamento para la fase 1 que está teniendo resultados positivos, lo que podría resolver entre 12% a 15% que son los detectados en esta fase. “La función que se busca con esta vacuna es controlar el cáncer de mama en todas sus fases y a largo plazo, la búsqueda es prevenir el cáncer de mama antes de que pueda presentarse”, publicó el doctor Vincent Tuohy, del Instituto de Investigación Lerner, perteneciente a la Cleveland Clinic.

Israel ha tenido avances a través del desarrollo de un sistema, en el que el tumor es transformado en un ‘cubo de hielo’: usan una aguja hiper fría con la que llegan al tumor y casi lo congelan sin afectar el tejido sano. Al sistema lo han denominado crioablación y su aplicación dura 15 minutos. “Se llega al tumor guiados por una máquina de ultrasonido. Médicamente, técnicamente lo que se puede decir es que, al congelar el tumor, lo matamos”, publicó Eyal Shamir, presidente ejecutivo de la empresa pionera, IceCure Medical.

Para la población este tipo de novedades tardarán. “Fui diagnosticada con cáncer [de seno] muy joven, tenía 26 años y recibí 16 quimios, una mastectomía radical y me sacaron también los ganglios de ambos brazos, a pesar de estar negativos, pero como prevención”, platica Meli desde Los Ángeles, California: “Al final me dijo mi médico que una biopsia mostraba una sospecha de que aún había algo. Decidió no hacerme más quimios y esperar. Al final no hubo recurrencia, tengo días difíciles, pero estoy viva y cumplo con mis revisiones puntuales”.

También las familias lo pasan mal. “Tenía 17 años [2020] cuando mi mamá me contó que tenía que ir al hospital porque le había aparecido un bultito en uno de sus pechos”, dice Araceli, mexicana-americana en El Paso, Texas. “Me entró mucho miedo, me puse a llorar. Cuando regresó de la clínica me dijo que parecía no ser peligroso [benigno], que eso le habían dicho; pero a las semanas me dijo que le había crecido la bolita [el tumor] y le preguntó a una vecina ginecóloga y cuando la revisó de inmediato le sacó una cita en donde ella trabajaba. El resultado fue que sí, tenía cáncer [de seno] y desde entonces no dejo de pedir a Dios, lloro, no duermo. Trato de estar tranquila, pero es muy difícil”.

Una de las estrellas de televisión hispana en EU que cada año se suma a los mensajes de apoyo para la prevención y atención del cáncer de seno es Ana María Polo, de Caso Cerrado. “Este año cumplo 19 años como sobreviviente de cáncer y ya que este mes de octubre es dedicado a la educación y concientización para la prevención del cáncer de mama, me he unido a la organización Stand Up To Cancer (Unidos Contra el Cáncer) para apoyar su causa y hablarles a los latinos y las latinas sobre la prevención del cáncer de seno”, declaró a este diario desde Miami, Florida. “Cuando la vida te regala una segunda oportunidad, la mejor manera de agradecerlo es ayudando a otros a recorrer ese camino”.

Los CDC dieron a conocer que la comunidad hispana es la tercera más afectada con el cáncer de seno, después de la afroamericana y la anglosajona. Por cada 100 mil mujeres en EU diagnosticadas con este tipo de cáncer, 345 son latinas, 429 afrodescendientes y 439 anglosajonas o blancas.