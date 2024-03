Puerto Príncipe.— Al menos una decena de personas murieron luego de que bandas armadas atacaran el sábado por la noche la principal prisión de Puerto Príncipe y provocaran la fuga de varios miles de presos, en medio de la oleada de disturbios que sacude Haití.

“Se contaron muchos cadáveres de detenidos”, declaró ayer a la AFP Pierre Espérance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). El domingo sólo quedaban en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe un centenar de presos de los 3 mil 696 que había antes del ataque de las bandas armadas, explicó Espérance. De acuerdo con el Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos (CADDHO), se fugaron 3 mil 597 presos, más del 97%.

Un periodista de la AFP que visitó la cárcel el domingo por la mañana vio una decena de cadáveres en los alrededores de la prisión. Algunos cuerpos tenían impactos de bala o de proyectiles, constató el reportero, quien pudo entrar al centro penitenciario, cuya puerta estaba “abierta” y donde no había “casi nadie”.

Entre la noche del sábado y madrugada del domingo, policías “intentaron repeler un asalto de bandas criminales a la Penitenciaría Nacional y a la cárcel Croix des Bouquets”, indicó el gobierno haitiano en un comunicado. “El asalto a estos centros carcelarios dejó heridos a varios presos y al personal penitenciario”, añadió.

Los reclusos que no han escapado hablaron ante la prensa de las malas condiciones de vida en la prisión civil de Puerto Príncipe, donde al menos tres cuartas partes de los internos están a la espera de juicio. “Estamos mal alimentados en la cárcel. Te dan comida blanca [enmohecida]”, dijo un preso de unos 60 años que ya ha pasado 12 de ellos en la cárcel, sin haber tenido la oportunidad de asistir al funeral de su madre, según relató a EFE.

“No podemos comprar agua. El agua que utilizamos para bañarnos es el agua que bebemos. El agua sucia es el agua que bebemos”, añadió este hombre, quien dijo que se siente atribulado porque está pasando por muchas dificultades en la cárcel.

Entre los presos que decidieron no abandonar el recinto carcelario se encuentran los mercenarios colombianos acusados de participar en el asesinato de presidente haitiano, Jovenel Moise, en 2021, quienes ya la pasada noche enviaron mensajes que circularon por redes sociales relatando la angustiosa situación vivida durante el asalto.

Uno de ellos explicó a los medios que accedieron al interior del recinto, entre ellos EFE, por qué no huyó: “No me volé porque no debo nada. Aquí estoy dando la cara porque soy inocente, soy inocente ante el mundo, así que no debo nada”.

Puerto Príncipe está sometida desde el jueves a violentos ataques de las pandillas que afirman querer la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien se encuentra fuera de la capital, de acuerdo con Le Nouvelliste.