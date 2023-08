París. Las circunstancias precisas de la caída de un avión que derivó en la muerte del líder del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, quedan por definir, pero los expertos creen que habría sido una venganza del presidente ruso Vladimir Putin.

Las redes sociales rusas, próximas a la oposición o vinculadas al grupo, coincidían con los primeros análisis de los think tank occidentales, para quienes la vida del incontrolable mercenario pendía de un hilo desde su motín en junio.

”Poco importan las razones por las que el avión se estrelló, todo el mundo verá un acto de venganza y de represalia. El Kremlin no contradirá está visión”, afirmó el miércoles por la noche Tatiana Stanovaya, fundadora de la consultora R. Politik.

Lee también: Seguidores rusos de Wagner, huérfanos tras muerte de Prigozhin; llevan flores a cuartel general

Hasta ahora, las autoridades rusas no dieron ninguna pista y el Kremlin se refugia en el silencio. Este es un panorama del abanico de presunciones y una serie de preguntas que se abren tras la ocurrido.

Las causas del desplome del avión en que viajaba Prigozhin, líder de Wagner

Flightradar24, un sitio web que rastrea información de aeronaves en tiempo real, dijo en un informe publicado ayer que el avión privado Embraer Legacy 600 realizó ascensos y descensos erráticos de varios cientos de metros en el espacio de unos 12 segundos antes de descender repentinamente unos 8000 pies (unos 2500 metros) durante unos 20 segundos.

La última vez que el avión transmitió datos, sobre las 18:20 horas, volaba a 19 mil 725 pies (6 mil metros). Una investigación fue abierta por infracción a las reglas de seguridad aérea.

Lee también: Ven accidente aéreo de líder de mercenarios Wagner como una venganza del Kremlin

Las causas del accidente hasta ahora se desconocen, aunque algunos medios y canales de Telegram especulaban con varias versiones, desde un atentado con bomba por orden del Kremlin a un misil de la defensa antiaérea rusa o un ataque con drones enemigos.

Según el diario ruso RBC, las autoridades estudian tres versiones: un fallo de pilotaje, un problema técnico o una intervención exterior.

Versiones cercanas al grupo Wagner apuntaron al disparo de misiles tierra-aire S-300 como la principal causa, una afirmación que no pudo ser demostrada. La hipótesis fue establecida pocos minutos después de conocerse el accidente de avión.

La cuenta Grey Zone, vinculada con el grupo paramilitar, evocaba desde el miércoles por la noche “rastros blancos en el cielo característicos de la defensa antiaérea” en un video casero presentado como la evidencia del accidente, pero que no pudo ser oficialmente verificado.

Pero este jueves, el grupo sumó otra hipótesis: la de un posible artefacto explosivo colocado en el compartimento del tren de aterrizaje.

“Según los datos preliminares, fue en la zona del tren de aterrizaje donde se produjo la explosión en el cielo -como resultado, se desprendió el ala, que golpeó el estabilizador, lo que provocó que el avión de negocios ganara altura bruscamente, y luego entrara en descenso en espiral”, indicaron en el canal de Telegram.

El canal también apuntó contra un sospechoso. Según indicó, se trata de un piloto personal de Prigozhin, Artem Stepanov, quien estaría siendo buscado

Otras imágenes, que tampoco pudieron ser corroboradas, mostraban la caída en espiral de un aparato descrito como el Embraer 135 en el que se encontraba Prigozhin.

Incluso la directora del grupo mediático ET, Margarita Sansimoniano, parecía inclinarse por la pista del asesinato, descartando la hipótesis según la cual el mercenario más conocido del planeta habría orquestado su falsa desaparición: ”Entre las pistas que se debaten, está la de la puesta en escena. Personalmente, me inclino hacia (la pista) más evidente”, escribió.

En declaraciones a la televisión letona, el director del Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, Janis Sarts, manifestó que “el derribo del avión no fue, desde luego, una mera coincidencia”.

El accidente ocurrió en el mismo día en que medios rusos reportaron que el general Sergei Surovikin, un antiguo alto mando en Ucrania que al parecer estaba vinculado a Prigozhin, fue cesado de su cargo como comandante de las fuerzas aéreas rusas. Surovikin no ha sido visto en público desde el motín, cuando grabó un video instando a las fuerzas de Prigozhin a retirarse.

Las otras víctimas del incidente aéreo donde falleció el jefe de Wagner

Diez pasajeros se hallaban en el avión que se estrelló en la región de Tver, en el norte de Moscú, según una lista oficial. “Todas las personas a bordo fallecieron”, indicó el ministerio de Situaciones de Emergencia.

Dossier, la página de Internet perteneciente al opositor y empresario exiliado Mikhail Jodorkovski, publicó unas cortas biografías de los muertos. Dmitri Utkin, imprescindible brazo derecho de Prigozhin en Wagner y conocido por sus simpatías neonazis, figura entre ellos. ”Era responsable del mando y de la formación al combate”, afirma Dossier.

Otro pasajero, Valéry Shekalov, era uno de los directores de Concord, la sociedad fundada por Prighozin, y trabajaba con él desde los años 2000. Supervisaba todos sus proyectos civiles en el extranjero, “desde prospección geológica, hasta producción petrolera y agricultura”, además de la logística de Wagner, afirmó Dossier.

La hipótesis predominante

Aunque surgieron innumerables teorías acerca del siniestro, la mayoría de los observadores consideraron la muerte de Prigozhin como un castigo de Putin por el desafío más grave a su autoridad en sus 23 años en el poder. Además, podría ser que las actividades de Prigozhin en el extranjero irritaban a la cúpula del ejército ruso, que ha tratado de remplazar a Wagner con soldados rusos en África.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios estadounidense, afirmó, citado por The New York Times que las autoridades rusas habrían podido actuar para acabar con Prigozhin y con sus principales socios como “el último paso para eliminar a Wagner como organización independiente”.

Los observadores tienen varios argumentos para acusar a Putin: su ira tras el motín de Wagner, sus antecedentes eliminando a opositores o el endurecimiento del régimen desde el inicio de la invasión en Ucrania.

”Si Rusia fuese un Estado normal, la rebelión habría conducido a un juicio (...). Pese a lo que podamos pensar de Prigozhin, es irrazonable matar a alguien sin un juicio, sobre todo cuando no se esconde”, publicó Jodorkovski en la red social X.

”En el mundo de Putin, el de los gángsteres, en cambio, es la única forma de hacer las cosas. Después de todo, ¿quién sabe lo que le habría dicho al tribunal?”, señaló.

Samuel Ramani, experto del instituto británico RUSI, recuerda que “Alexander Litvinenko y Anna Politkovskaya criticaron la guerra en Chechenia a principios de los años 2000 y fueron asesinados en 2006". ”Putin acostumbra vengarse de manera tardía. La muerte de Prigozhin se produjo mucho antes que lo habitual”, añadió.

Aún quedan otras cuestiones en suspenso. ”¿Por qué Putin eligió matar a Prigozhin de forma tan espectacular ? (...) ¿Por qué autorizó a Prigozhin a asistir a la cumbre de San Petersburgo?” entre Rusia y África en julio, se pregunta el antiguo embajador estadounidense en Rusia Michael McFaul, en su cuenta de X. Y por último: “¿Por qué los mercenarios de Wagner son autorizados ahora a hablar de revancha en redes sociales?”.

En el canal de Telegram vinculado al grupo Wagner también se especuló que podría haber sido una orden de Ucrania para generar un conflicto interno y debilitar la imagen de Putin. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, declaró que Kiev “no tiene nada que ver” con la presunta muerte de Prigozhin.

Funcionarios de Estados Unidos y de otros países occidentales llevaban tiempo esperando la persecución de Putin a Prigozhin, a pesar de la promesa de retirar los cargos en su contra un acuerdo que puso fin al motín del 23 y el 24 de junio.

“No sé a ciencia cierta lo que ha pasado, pero no me sorprende”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. “No hay mucho de lo que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás”. Con información de The New York Times

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

mcc