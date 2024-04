En los últimos días trascendió que Abby Hensel, una de las siamesas que saltó a la fama mundial por compartir cuerpo con su hermana, contrajo matrimonio con Josh Bowling, enfermero y veterano del ejército de los Estados Unidos. La boda tuvo lugar en 2021, de acuerdo con el medio Today.

Las hermanas captaron la atención por allá en la década de 1990, cuando aparecieron en "The Oprah Winfrey Show" y mostraron al mundo su condición congénita particular. Aparecieron, además, en documentales como Joined for Life y Joined at Birth.

Con dos cabezas y dos columnas vertebrales que se unen en una misma pelvis, no es una sorpresa que algunos aspectos de la vida de las hermanas generen curiosidad, entre ellos su intimidad.

¿Cómo es la vida íntima de las siamesas bicéfalas?

Aunque Abby y Brittany nunca han hablado públicamente de su vida sexual, esto no ha impedido a los expertos abordar este tema.

Alice Dreger, bioeticista, autora y exprofesora de humanidades médicas clínicas y bioética en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, explica en un artículo en The Atlantic que, al compartir genitales, es probable que los gemelos sientan cualquier contacto en estos órganos.

Aún así, la experta señala que es "difícil adivinar cómo resultará cualquier unión en la práctica", puesto que cada gemelo experimenta actividades sensoriales diferentes en las partes del cuerpo.

En una oportunidad, las siamesas comentaron que poseen una temperatura corporal distinta.

"Puedo tener una temperatura completamente diferente a la de Brittany. Y la mayoría de las veces nuestras manos tienen diferente temperatura, yo me acaloro mucho más rápido", indicó Abby, de acuerdo con la cadena británica BBC.

Con respecto a los besos, Dreger tuvo dos posturas divididas: "El experto en biología que hay en mí quiere responder que las hormonas de la felicidad que surgen de un buen beso probablemente lleguen a ambos cerebros. Pero el estudioso de la naturaleza humana que hay en mí dice que cuando besan a tu hermana y a ti no, es muy posible que las hormonas infelices terminen en la puerta".

La especialista señala que, según estudios, la condición genética de Abby y Brittany podría limitar los encuentros sexuales a lo largo de su vida. Esto respondería a varios factores, incluidos la dificultad para encontrar una pareja y una baja necesidad de estar de manera romántica con otra persona.

"Muchos gemelos han descrito su experiencia de estar unidos como si estuvieran apegados a un alma gemela, por lo que pueden sentir menos necesidad de una relación romántica con otra persona", describe el Daily Mail, citando a Dreger.

Más allá de las limitaciones propias de su condición, Abby y Brittany se han esforzado por llevar una vida normal. Aprendieron a conducir, tocar el piano y a hacer deporte. Sin dejar a un lado las salidas con sus amigos y las visitas al cine.

Uno de los últimos registros que se tuvo de las siamesas fue en el 2023, cuando se conoció que seguían dedicándose a la docencia en el Sunnyside Elementary en New Brighton, Minnesota. De acuerdo con la página oficial de la institución privada, daban clases a alumnos de quinto grado, tal y como lo hacían una década atrás.

Así responden las siamesas a las críticas por la boda

La noticia del matrimonio suscitó sorpresa y un sinfín de comentarios en redes sociales, algunos de ellos negativos. En medio del revuelo también apareció un video atribuido a las gemelas, en el que, aparentemente, responden a las críticas por el matrimonio y sus decisiones privadas.

"Esto es para todos los que odian. Si no te gusta lo que hago pero miras todo lo que hago, sigues siendo un fan”, se escucha decir a una 'voz en off' en el metraje, que también incluye una fotografía de Abby y Brittany en compañía de Josh Bowling.

En un segundo clip, se lee la siguiente descripción: "Internet está extra ruidoso hoy. Siempre hemos estado presentes". En sintonía, aparecen una serie de fotografías de esculturas históricas de gemelos siameses y suena la canción 'Real Love Baby' del padre John Misty.

