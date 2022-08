La primera ministra de Finlandia informó este viernes que se sometió a una prueba de drogas, luego de que aparecieran nuevas imágenes que la muestran bailando con una estrella del pop finlandesa.

Sanna Marin, de 36 años, fue criticada esta semana después de que se filtraran videos que la mostraban de fiesta con sus amigos.

Algunos políticos de la oposición insinuaron que parecía que hubiera tomado alguna sustenacia ilegal y dijeron que debería hacerse una prueba de narcóticos.

En conferencia de prensa este viernes, Marin dijo que se había hecho la prueba y que espera los resultados la próxima semana.

La primera ministra volvió a negar que haya consumido drogas alguna vez.

"No hice nada ilegal", dijo.

"Incluso en mi adolescencia no consumí ningún tipo de drogas", dijo Marin, y agregó que se hizo la prueba como una medida adicional para disipar cualquier duda.

La primera ministra también insistió en que ella tiene derecho a la presunción de inocencia.

Los reporteros cuestionaron si Marin, que está en el poder desde diciembre de 2019, habría podido tomar decisiones gubernamentales rápidas si fuera necesario.

"No recuerdo una sola vez que haya habido una situación repentina en medio de la noche para ir al Palacio del Consejo de Estado", dijo.

"Creo que mi capacidad para funcionar era realmente buena. No hubo reuniones conocidas en los días que estuve de fiesta", agregó.

Aunque Marin reconoció que la filmaban constantemente, dijo que estaba molesta porque las imágenes se habían hecho públicas.

"Confío en que la gente entienda que el tiempo de ocio y el tiempo de trabajo se pueden separar".

Una jefa de Estado joven







Twitter



La primera ministra de Finlandia dijo que ella es "igual que muchas personas" de su edad.



Quien hasta hace poco era la jefa de gobierno más joven del mundo -un título que ahora ostenta el chileno Gabriel Boric- no oculta sus fiestas y, a menudo, ha sido fotografiada en festivales de música.

La semana pasada, la agencia de noticias alemana Bild calificó a Marin como la "primera ministra más genial del mundo".

Dos videos separados se filtraron en los que se puede ver a la líder finlandesa de fiesta.

El primer video, que apareció el jueves, provocó la reacción inicial contra Marin de los partidos de oposición.

En las imágenes, que se cree que fueron tomadas de las redes sociales, se la ve a ella y a celebridades finlandesas bailando y cantando en un apartamento privado.

La líder finlandesa dio una conferencia de prensa en respuesta al segundo video que apareció este viernes, donde se la puede ver bailando de cerca con una estrella pop finlandesa, Olavi Uusivirta.

Un periodista afirmó que la estrella del pop besó a Marin en el cuello, pero la primera ministra negó haber sido besada en el cuello.

"No creo que me hayan besado en el cuello. Me dijeron algo. He abrazado a amigos y besado en la mejilla. Si se considera inapropiado, entonces se considera inapropiado", dijo Marin.

"Si alguien me besó en la mejilla, no hay nada inapropiado o algo que no pueda contarle a mi esposo", agregó.

Ha habido una amplia cobertura de los videos en los medios de comunicación finlandeses.

Pero políticos de la oposición criticaron tanto a la primera ministra como a los medios por hablar de fiestas en lugar de problemas internos más importantes.

Las imágenes provocaron un feroz debate en Finlandia sobre la forma en que los políticos se comportan y cuánta privacidad pueden tener.

El año pasado, Marin se disculpó por ir a discotecas después de estar en contacto cercano con un caso de Covid-19.