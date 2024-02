Miami.— Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición a la presidencia de México, arranca hoy su gira en Estados Unidos, donde se reunirá con estudiantes, empresarios, legisladores y medios de comunicación. Tres temas se perfilan clave en sus encuentros: fentanilo, migración y la relación comercial.

En Nueva York estará del 1 al 4 de febrero; se reunirá por separado con el Consejo de Relaciones Exteriores y con el Consejo de las Américas. Este último con una importante plataforma regional que lidera, en la Unión Americana, un discurso destinado a sostener la democracia en el continente y donde se fomentan debates críticos sobre América. “El Consejo de las Américas es una plataforma de derecha democrática, así que es una buena señal para México que una de sus candidatas se reúna con ellos”, dice a EL UNIVERSAL el analista y politólogo Hernán Molina, desde California.

“México está viviendo una nueva realidad con dos candidatas a la Presidencia, muy distintas. Qué bueno que vengan a este país y traten de entender cómo funciona”, señala Ricardo Ramírez, abogado mexicano, pero agente vendedor de seguros en Nueva York.

Gálvez interactuará con estudiantes mexicanos, quienes le harán saber su propio enfoque en asuntos binacionales y las perspectivas futuras de los jóvenes en ambos lados de la frontera.

“Que mejore la situación fronteriza”

“Me siento muy emocionada porque tal vez me toque estar con Xóchitl”, comenta a este diario Laura Sentíes, estudiante mexicana de arquitectura, en Nueva York. “Yo vine en un intercambio, pero luego me quedé, hace dos años. Y algunas compañeras me preguntan sobre las candidatas mexicanas, que una va a ser presidenta; pero yo quiero escuchar a Xóchitl, creo que va a ser una muy bonita experiencia”. “Yo digo que hay muchas cosas que hablar con el gobierno de este país y si va a servir para que mejore lo de la frontera y las drogas, pues qué bueno que esté aquí”, dice otro estudiante.

La candidata sostendrá reuniones con medios como The Wall Street Journal, The New York Times, Univision y Telemundo.

“Un hecho que ha llamado la atención, porque no es común que un político acepte hablar abiertamente con medios de comunicación tan críticos”, señala Molina. Además, trascendió que la intención es abordar las posturas políticas y los planes futuros, dentro de lo posible y garantizar una comunicación y divulgación transparentes.

Los días 5 y 6 de febrero, Gálvez estará en Washington D.C., donde asistirá a sesiones en el Capitolio. “Se reunirá con el Comité de Seguridad Nacional, que preside el republicano Mark Green, de mano dura”, dice Molina. “Migración y las drogas, en especial el fentanilo, van a ser los temas de más relevancia. Y es que si [Xóchitl] llega a la Presidencia quieren saber cómo percibe el problema y cómo planea atajarlo”.

La relación comercial

Con el Comité de Asuntos Exteriores se hablará de la relación bilateral. Gálvez también se reunirá con la comunidad empresarial a través de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, subrayando la dimensión económica de su visita y dónde podrán poner en perspectiva los beneficios del T-MEC y su mejor aprovechamiento. Además, habrá reuniones de alto nivel con funcionarios de la actual administración del presidente Joe Biden.

Las más importantes en jerarquía serán con los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “Se trata de dos de los secretarios que han estado en México, en Palacio Nacional reiteradamente; así que seguramente quieren escuchar de la voz de la candidata su visión de combate a los problemas de seguridad, de drogas y de migración”, dice Molina.

Dentro de las reuniones de ámbito comercial hay una que es poco conocida en su trascendencia binacional: se trata de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés). Esta agencia se encarga de distribuir ayuda no militar a países que lo necesiten, en áreas agrícolas, económicas, sanitarias, humanas y políticas. Para algunos observadores, USAID es un brazo estadounidense de manipulación a países en crisis.

“La candidata [Xóchitl] debe tener en mente todas las circunstancias de agencias de este tipo para poder sentarse con firmeza a platicar de este tipo de ayudas o apoyos”, señala Molina.

Además de la USAID, se reunirá también con el Departamento de Energía y la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para abordar cuestiones bilaterales que van desde el comercio hasta la energía.