El Foro de las Familias de Rehenes deploró el discurso del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, ante el Congreso de los EU, en el que no se refirió a la necesidad de un acuerdo inmediato para liberar al resto de secuestrados ni apenas los mencionó en 45 minutos de intervención.

"45 minutos de discurso y aplausos no borrarán un hecho triste: las palabras '¡Trato ahora!' no estuvieron presentes en el discurso del primer ministro. Tampoco se mencionó a los 116 rehenes que, una vez más, esta noche no volverán a casa", indicó el grupo en un comunicado.

Miles de israelíes, que abogan por un acuerdo de tregua inmediato para traer de vuelta a los rehenes que quedan dentro, siguieron en vivo el discurso de Netanyahu en pantallas en la rebautizada como Plaza de los Secuestrados en Tel Aviv, esperando escuchar la declaración de que "hay acuerdo".

Familiares y partidarios de israelíes tomados como rehenes por militantes palestinos en Gaza en los ataques del 7 de octubre encienden bengalas y sostienen retratos de los tomados durante una protesta pidiendo su liberación. Foto: AFP

"El 7 de octubre, Nir Oz fue invadida por terroristas asesinos. Desde entonces, Nir Oz y su gente han sido abandonados cada minuto. Ese día nuestro querido abuelo, Alex Dancyg, fue secuestrado vivo de su lugar más seguro: su casa, su cama. Se lo llevaron vivo y murió en cautiverio. Podría haber regresado vivo con un trato, podríamos haberlo abrazado de nuevo", afirmaron Talya, Eliya y Achinoam, nietas de Alex Dancyg, cuya muerte en Gaza se confirmó esta semana.

Noam Peri, hija de Chaim Peri -también muerto en cautiverio-, recordó a Netanyahu que es su responsabilidad "la seguridad de todos los ciudadanos israelíes, la presente y futura": "Ya no puedes salvar a mi padre, pero debes restaurar el contrato básico entre nosotros, antes de que sea demasiado tarde, firmar el acuerdo y salvar a los rehenes que siguen vivos".

"¡Qué vergüenza! Casi una hora hablando sin decir: Habrá acuerdo de secuestro", lamentó en X el líder de la oposición, el centrista Yair Lapid.

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, celebró que Netanyahu sea escuchado en EU, pero insistió en que "el retorno inmediato y urgente de los rehenes debe estar en el centro de la agenda mundial".

"Al igual que la amenaza global del malvado imperio terrorista iraní", continuó, para añadir: "Y les reitero esto ante los líderes electos de nuestro mayor y más importante aliado. Debemos unirnos contra el terrorismo liderado por Teherán que amenaza Oriente Medio y el mundo entero".

