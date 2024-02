El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó este lunes 5 de febrero durante la madrugada, durante una reunión extraordinaria por el organismo colegiado, la aprobación para la emisión de actas de forma manual para el escrutinio final de las elecciones presidenciales y a diputados de la Asamblea Legislativa en El Salvador, realizadas durante el domingo 4 de febrero.

En el memorándum el TSE reconoce dificultades en la transmisión de resultados. Además atribuye a una falta de "seguridad" y "factores ajenos" a la institución, reportados por fiscales y miembros de las Juntas Electorales Municipales y Departamentales.

El TSE ha instruido a las JRV ha elaborar las actas de forma manual para elaborar el escrutinio preliminar de las elecciones. Además ordena a las JRV a tomar fotografías o escanaer como evidencia y posteriormente sean enviadas al TSE de forma física y fotográfica.

Sin actualizar escrutinio

Hasta las 6:30 de la mañana de este lunes, el TSE permanece sin actualizar las actas procesadas desde las 10:01 de la noche del domingo. El escrutinio preliminar del organismo colegiado continúa siendo del 31.49% de las actas que marcan una tendencia liderada por Nuevas Ideas.

Hasta esa actualización, el partido de izquierda FMLN había obtenido 110 mil 244 votos; ARENA, 96,700; Nuestro Tiempo 35 mil 129, Fuerza Solidria 13 mil 381 y FPS 10 mil 312.

Mientras que en las elecciones de la Asamble Legislativa, el TSE suma 8 horas de presentar una actualización del escrutinio. Hasta el domingo por la noche solamente el 0.93 % de las actas han sido procesadas, de acuerdo con las cifras divulgadas por el organismo colegiado.

Durante el domingo por la noche se reportó que el sitio web del TSE, donde se presentaba los resultados del escrutinio, tuvo una caída de la red, la cual ya ha sido solventada.

En horas de la madrugada del lunes, la página de transmisión de resultados del TSE presentaba apenas un 0.93% de actas procesadas para la elección legislativa, pero mostraba más de 1 millón de papeletas sobrantes.

En la elección presidencial, con el 31.49 % de las actas escrutadas, se asignaban más de 1,295,888 votos al partido Nuevas Ideas y su candidato presidencial Nayib Bukele; y se asignan 1.6 millones de sobrantes. Esto implicaría que el número de votos supera incluso el número de empadronados.

"Los datos que usted está viendo en pantalla no corresponden con la realidad", dijo una fuente interna del TSE a La Prensa Gráfica, al cuestionar sobre la asignación de los votos en el sistema de transmisión de resultados. De acuerdo con la fuente, "hay una falla crítica" en la asignación de los votos a todos los partidos políticos. Según la fuente, el TSE "a esta hora de la noche, no tiene resultados preliminares", por lo que considera "el escrutinio es un completo fracaso". Responsabilizó a la empresa española Indra por la no divulgación de datos del voto electrónico en el exterior; pero también a la empresa contratada por más de 3.3 millones para garantizar la conexión de internet de cada centro de votación. "Los números que han presentado no tienen ningún sentido, tienen demasiadas inconsistencias. Se trata de un error gravísimo", consideró otra fuente del organismo colegiado.

De acuerdo con numerosas denuncias de Juntas Receptoras de Votos (JRV) en municipios como Soyapango, Antiguo Cuscatlán, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Mejicanos, Apopa e Ilopango, el internet falló, el sistema arrojaba errores, y el TSE no entregó a tiempo el equipo tecnológico necesario para el envío de actas para consignar los resultados.

"En Antiguo Cuscatlán han encerrado a los compañeros y quieren que alguien se quede, pero el sistema se ha colapsado. Hicimos todo manual, de que vamos a entregar, vamos a entregar resultados; pero todo fue a mano. El sistema no sirvió, colapsó", comentó a LA PRENSA GRÁFICA el miembro de una JRV en Antiguo Cuscatlán, a las 12:30 de la madrugada. "Ha fallado todo. Los módems de internet del TSE deben usarse, y el plan de contingencia con el internet falló. Se cayó el sistema, no hay escáneres funcionales", narró otro miembro de JRV en Ciudad Delgado. La magistrada presidenta del TSE, Dora Martínez de Barahona, aseguró en una conferencia sólo horas antes, que el sitio web preliminar.tse.gob.sv mostraría el avance del escrutinio, y previó tener listos los resultados preliminares en la madrugada. Al mismo tiempo, en el Centro Histórico de San Salvador, el presidente Nayib Bukele se autoproclamó ganador junto a los diputados de Nuevas Ideas sin ningún dato oficial, y con menos del 30 % de las actas escrutadas.

Bukele aseguró, además, que ha ganado al menos 58 de los 60 diputados de la Asamblea Legislativa, con menos de 100 actas ingresadas al sistema de escrutinio preliminar. La Prensa Gráfica cuestionó al TSE sobre esta proclama de victoria, y el magistrado Guillermo Wellman respondió que únicamente el TSE es quien dirá los resultados definitivos.

Denuncias por irregularidades

El presidente del partido ARENA, Carlos Saade, denunció irregularidades en el proceso electoral y pidió a los magistrados del TSE estar vigilantes en el cierre de la jornada y conteo de votos de las elecciones presidenciales y legislativas.

De acuerdo con Saade, a algunos miembros que fueron certificados para conformar las Juntas Receptoras de Votos no se les permitió estar en dichas mesas, sino a otras personas afines al oficialismo. Además, destacó el cierre del silencio electoral de parte del actual mandatario y candidato.

Saade expuso que tienen conocimiento que en un centro de votación no se permitió ejercer el trabajo a la prensa.

La reelección de Bukele

Los salvadoreños votaron, por primera vez en casi un siglo, por un presidente que busca la reelección. El TSE inscribió al candidato presidencial de Nuevas Ideas, Nayib Bukele, basándose en una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impuesta el 1 de mayo de 2021 por diputados oficialistas.

Dicha resolución cita como erróneas las limitaciones establecidas en interpretaciones históricas de la Constitución, y da una "nueva interpretación" del artículo 152 de la Constitución sobre las prohibiciones para ejercer la presidencia.

A pesar de esta prohibición, el TSE declaró en firme su decisión y tildó de improcedentes las más de 10 solicitudes presentadas por diferentes actores para anular la inscripción del mandatario.

Diferentes actores y organismos rechazaron, previo a las elecciones, la reelección de Bukele, incluyendo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que sancionó a los cinco magistrados impuestos incluyéndolos en la lista de actores corruptos y antidemocráticos, conocida como Lista Engel.

