Washington.- La exrepresentante republicana Liz Cheney dijo el miércoles que apoyaría a Kamala Harris para la presidencia, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre hasta qué punto la integrante de una dinastía republicana convertida en crítica de Trump apoyaría la candidatura demócrata.

Cheney, quien copresidió la investigación de la Cámara de Representantes sobre el ataque del 6 de enero de 2021, se convirtió en una feroz crítica de Trump y, como resultado, fue derrotada en sus primarias republicanas de 2022 en Wyoming, hizo su anuncio en un evento en la Universidad de Duke. En un video publicado en la red social X, terminó hablando sobre el "peligro" que, en su opinión, Trump todavía representa para el país.

“No creo que tengamos el lujo de escribir los nombres de los candidatos, particularmente en los estados clave”, dijo. “Como conservadora, como alguien que cree en la Constitución y se preocupa por ella, he pensado profundamente sobre esto. Debido al peligro que representa Donald Trump, no sólo no votaré por él, sino que votaré por Kamala Harris”.

Liz Cheney, hija del exvicepresidente Dick Cheney, ha sido quizás la crítica republicana de mayor perfil de Trump. Se suma a otros republicanos como su ex miembro del comité del 6 de enero, el ex representante Adam Kinzinger y el ex representante Denver Riggleman, como partidarios de Harris.

Más de 200 ex alumnos de la administración Bush y ex campañas presidenciales republicanas del difunto senador John McCain y el senador Mitt Romney también anunciaron su apoyo a Harris la semana pasada.

Cheney ocupaba el puesto de líder republicano en la Cámara de Representantes en el momento del ataque del 6 de enero, pero rompió con la mayoría de sus compañeros por la responsabilidad de Trump. Perdió su puesto de líder y fue una de las pocas republicanas dispuestas a formar parte del comité del 6 de enero, que fue designado por los demócratas que controlaban la Cámara en ese momento.

