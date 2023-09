El 4 de septiembre de 2022, el noticiero colombiano de CityTv registraba un hecho insólito para muchos bogotanos, pues un hombre había decidido crear su propia familia de trapo. En la entrevista dijo que esta decisión la había tomado por una ruptura amorosa.

“Yo la amo porque me ha entendido y me ha dado toda la confianza”, dijo el tiktoker Cristian Montenegro en una entrevista con ‘CityTv’ el año pasado con respecto al amor que siente hacia Natalia, su muñeca.

Tras convertirse en una sensación en las redes sociales, este hombre comenzó a hacer videos con su pareja, hasta asegurar que tenía hijos con ella. El hombre alegó que decidió crear la muñeca por una relación en la que le fueron infiel, pero hasta ahora se desconocía el nombre de la exnovia.

"Más que todo con la que vivimos una relación, está en Roma y hoy en día terminamos porque ha estado con otro y lo quiere más al otro… Duré solo y no encontraba a nadie en mi vida, decidí inventar y fabricar mi familia para que estemos todos y me acompañen en esta adultez”, contó en la entrevista.

Sin embargo, la mujer apareció para limpiar su nombre. Se trata de Karen Rodríguez, quien se presentó en el programa "Hablando Claro" para aclarar su relación con Montenegro.

¿Qué dice la exnovia?

Sin saber que ella estaba allí, Montenegro, quien llegó acompañado de su muñeca, insistió en que creó a la muñeca porque “llegué a una depresión, la ex que tenía se fue, tenía otro... Me utilizaba para gastos también. Llegué a un punto en que estaba muy triste, entonces me busqué esa forma”.

Entonces apareció Rodríguez, quien contó su versión de la historia. Aseguró que conoció a Montenegro "hace más o menos dos años, en una capacitación de trabajo", y que salió con él "más o menos un año", hasta que un día "fui a la casa de él, y vaya sorpresa, vi una muñeca, me asusté, me puse nerviosa. No por interés (tenía una relación con Cristian), sino porque pensé que él era diferente. Yo pensé que era una persona normal. Le dije que eso no era correcto, que no era de una persona normal".

Rechazó tajantemente haberle sido infiel y lo acusó de usarla para dar "más peso" a su historia con la muñeca, a la que llama Natalia. “Él usó mi nombre, mis fotos y mi apellido en las redes sociales, me culpó de haberle terminado”, dijo Rodríguez.

"Siento mucho resentimiento", señaló la mujer, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y dijo que ella no lo amaba.

Montenegro reconoció que en realidad creó a la muñeca para no sentirse solo y para no molestarla o buscarla. “La extraño, hemos pasado cosas buenas, yo ya olvidé todo, estoy con ella para dejarte en paz”.

El joven se comprometió a dejar de usar la historia de la infidelidad para darle más peso a la muñeca de trapo y a no volver a mencionar a Rodríguez, quien advirtió que, de seguir difamándola, lo demandaría.

