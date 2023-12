La Paz.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), manifestó que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece que la reelección indefinida no es un derecho humano, es una prueba de "complicidad" de los magistrados con el "plan negro" en su contra ejecutado por el gobierno de Luis Arce.

"La sentencia política del TCP autoprorrogado es la prueba de la complicidad de algunos magistrados con el Plan Negro que ejecuta el Gobierno por órdenes del imperio y con la conspiración de la derecha boliviana", escribió Morales en sus redes sociales.

Agregó que los "neoliberales se unen para tratar de proscribir" al partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) con la finalidad de "eliminarnos política y hasta físicamente".

"Ningún miedo ¡La lucha sigue hermanas y hermanos!", finaliza el mensaje.

Morales se encuentra en una reunión de evaluación nacional en la localidad de Ivirgarzama en el Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical del exmandatario.

El TCP emitió una sentencia constitucional el viernes en la noche en la que establece que la reelección indefinida no existe y no es un derecho humano y que el presidente y vicepresidente no pueden ejercer un mandato más de dos veces continuas o discontinuas.

El TCP se acogió a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2021, en la que dicha corte refutó el argumento de Evo Morales y estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano.

La Corte IDH también publicó en su momento,"la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre".

Morales gobernó el país tres períodos seguidos y en 2017 un fallo del TCP habilitó a Morales a presentarse nuevamente a las elecciones fallidas de 2019 en el país alegando que la reelección es un derecho humano, aunque la Constitución boliviana solo admite dos períodos de mandato.

Este año, Morales confirmó su candidatura a la Presidencia para las elecciones generales de 2025, pero esta sentencia impediría su postulación.

Esta situación generó que expresidentes y políticos reaccionen a la sentencia señalando que le dan "fin al delirio de Evo Morales de reelegirse por siempre", como lo señaló la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), quien está en prisión por la crisis política y social tras los fallidos comicios de 2019 en el que Morales denunció que era víctima de un supuesto "golpe de Estado" mientras que la oposición alega que hubo "fraude electoral".

