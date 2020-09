EU vive puente bajo protestas contra el racismo

Washington.— Varias ciudades estadounidenses vivieron ayer protestas contra el racismo, la brutalidad policial y también contra el gobierno de EU.

Miles de personas marcharon al hipódromo de Churchill Downs cuando comenzaba el Derby de Kentucky.

Los asistentes portaban carteles que decían: “No hay justicia, no hay Derby” y “Fin a la guerra contra nosotros”, mencionó el medio NBC News.

En Louisville, antes del Derby, los manifestantes por la justicia racial y los contramanifestantes de los grupos de milicias blancas armadas se enfrentaron brevemente. El hecho en Jefferson Square Park se produjo en medio de una gran presencia policial, incluida la Guardia Nacional estatal y la policía local.

Algunos manifestantes en el lugar corearon: “¡Breonna Taylor!”, nombre de una técnica de emergencias médicas de 26 años que murió a tiros durante una redada policial, mientras que los contramanifestantes repetían: “¡Estados Unidos!”.

NBC recabó el testimonio de Tiffanie Morris, quien declaró: “Han pasado seis meses y no ha habido arrestos (...) Es hora de que salgamos a las calles y protestemos pacíficamente, como lo hemos estado haciendo todo el verano. Este ha sido el verano de la libertad 2020”.

Más temprano, un grupo llamado Coalición Not F***ing Around (NFAC), una milicia negra armada, se había reunido en un parque a las afueras de Churchill Downs y estaban inspeccionando sus armas.

El grupo armado blanco Angry Viking también había dicho que se manifestaría para mostrar su apoyo a la policía.

Las autoridades dijeron estar listas. La subdirectora del Departamento de Policía de Louisville, LaVita Chavous, dijo: “Estamos preparados para que otros expresen sus derechos de la primera enmienda. No sabemos qué tan grandes serán estas multitudes, pero tenemos la intención de no intervenir con protestas legales que no sean violentas”.

El alcalde de Louisville, Greg Fischer, dijo el miércoles: “La justicia racial es un objetivo que todos apoyamos. Y apoyamos los derechos de la Primera Enmienda. Sólo tenemos que equilibrar el derecho a protestar con nuestro deber esencial de preservar la seguridad pública”.

Se esperaba que varias ciudades de Estados Unidos fueran escenario este sábado de protestas frente a la violencia policial contra los afroamericanos. Se preveían acciones en Portland; en Rochester, Nueva York, y Washington D.C. Antes, un grupo llamado RefuseFascism.org dijo que organizó protestas en 23 ciudades.

En Nueva York, la fiscal general decidió formar un jurado para investigar la muerte de Daniel Prude, un hombre negro que murió luego de ser encapuchado y retenido por la policía de Rochester a principios de este año.

“La familia Prude y la comunidad de Rochester han pasado por un gran dolor y angustia”, dijo la procuradora general, Letitia James, en un comunicado sobre la muerte del hombre.

Cuando se cumplen 100 días de las manifestaciones que estallaron en distintos puntos del país tras la muerte de George Floyd, el pasado 25 de mayo, un afroamericano a quien un policía blanco le presionó el cuello con la rodilla hasta dejarlo inconsciente, las movilizaciones no cesan.

Las protestas coincidirán con el puente festivo del Labor Day (Día del Trabajo), que se celebra el primer lunes de septiembre.

También ayer hubo marchas contra la gestión del presidente Donald Trump, por ejemplo, en Nueva York.

Este sábado, la Policía de Port- land, Oregon, informó en un comunicado que en la noche del viernes comenzó una marcha desde Kenton Park que al pasar frente a la Asociación de Policía de esa ciudad se tornó en violencia, lo que obligó a declarar ilegal la concentración. “Los oficiales se pararon en el perímetro del edificio para evitar que los manifestantes accedieran a la oficina” de la asociación, detalló el informe, que argumentó que esas instalaciones han sido blanco de pirómanos en los últimos meses. La policía cifró en 27 los detenidos.

En esa ciudad murió un hombre el pasado fin de semana, después de que se registraran choques entre simpatizantes del presidente estadounidense y miembros del movimiento Black Lives Matter. Ayer, ABC News reportó que los documentos judiciales recientemente revelados ayudan a proporcionar una cronología del tiroteo fatal de ese manifestante pro-Trump en Portland, incluidas imágenes de vigilancia que presuntamente capturan al sospechoso esperando a la víctima en un estacionamiento momentos antes de abrir fuego. Por otro lado, el viernes por la noche la ciudad de Rochester, en Nueva York, vivió movilizaciones en contra de la brutalidad policial.