Buenos Aires.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el viernes que Estados Unidos se opone a una "reocupación" de Gaza cuando termine la guerra con Hamas, tras el anuncio del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de un plan de posguerra que prevé mantener el control de Cisjordania y Gaza.

"No he visto el plan y me reservo mi juicio", declaró Blinken en una conferencia de prensa con su homóloga argentina, Diana Mondino, en Buenos Aires, donde realiza una visita relámpago. "No debe haber una reocupación israelí de Gaza, no debe reducirse el tamaño del territorio de Gaza", advirtió Blinken.

El plan israelí también fue inmediatamente rechazado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que sostiene que sólo busca "perpetuar la ocupación israelí".

Lee también Brasil tilda de "inaceptables" y "mentirosas" las acusaciones del canciller de Israel tras dichos de Lula

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc